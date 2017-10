Com três vitórias nas últimas quatro provas, Felipe Fraga busca liderança na Stock Car

Bruno Terena/ RF1

A Stock Car disputa sua antepenúltima rodada da temporada 2017 neste final de semana em Tarumã, onde o atual campeão, Felipe Fraga, segue sua impressionante ascensão desde a Corrida do Milhão. Depois esta prova, em julho, ninguém marcou mais pontos que o piloto da Cimed Racing (135 pontos da sexta etapa para cá, contra 129 de Thiago Camilo e 117 de Daniel Serra), incluindo três vitórias das quatro corridas principais (a primeira da rodada dupla, que conta com maior pontuação): Curvelo, Velo Citta e Buenos Aires.

Somado estes triunfos à vitória no Velopark, ainda no primeiro semestre, Fraga se torna o piloto com mais vitórias em 2017 (quatro no total). Com esta incrível arrancada, o mais jovem campeão da Stock Car pulou da nona colocação para o terceiro posto na tabela, a 45 pontos do primeiro e com 160 ainda em jogo.

"Estamos vivendo um ótimo momento na temporada, com três vitórias em quatro corridas, todas elas na prova principal, e com certeza lutaremos pelo título até o fim. Isso é fruto de um trabalho intenso de toda equipe Cimed Racing e por isso temos que aproveitar este embalo para seguir descontando a diferença para os dois líderes, como estamos fazendo constantemente desde a sexta etapa, em Curvelo", diz Fraga, que, em 2016, tornou-se o mais jovem campeão da história da Stock Car com 21 anos.

Para este final de semana, o piloto da Cimed Racing aposta em mais um bom final de semana do time que venceu os dois últimos títulos da categoria. "Tarumã é uma pista de alta velocidade, com curvas desafiadoras e alto desgaste de pneus. Existe possibilidade de chuva para a corrida e também tivemos bom rendimento com pista molhada. Estamos confiantes em brigar novamente pela vitória tanto no seco quanto na chuva", diz Fraga, que em 2016 ficou muito perto da vitória em Tarumã após ter liderado boa parte da prova - chegou em segundo lugar, garantindo um bom resultado que ajudou a consolidar seu título naquele ano.

Os treinos da Stock Car começam nesta sexta-feira, a partir das 10h40 da manhã. O classificatório será no sábado ao meio-dia e a rodada dupla será no domingo às 13h (horários de Brasília). A definição do grid de largada e as duas provas terão transmissão ao vivo dos canais Sportv.

Programação completa da Stock Car em Tarumã:

Sexta-feira, 20 de outubro



10h00 - 10h10 – Shakedown (Grupo 1) Stock Car

10h15 - 10h25 – Shakedown (Grupo 2) Stock Car

10h40 - 11h10 – 1º Treino Livre (Grupo 1) Stock Car

11h15 - 11h45 – 1º Treino Livre (Grupo 2) Stock Car

16h00 - 16h30 – 2º Treino Livre (Grupo 1) Stock Car

16h35 - 17h05 – 2º Treino Livre (Grupo 2) Stock Car



Sábado, 21 de outubro



08h45 - 09h15 – 3º Treino Livre (Grupo 1) Stock Car

09h20 - 09h50 – 3º Treino Livre (Grupo 2) Stock Car

12h00 – 13h00 – Classificação Stock Car



Domingo, 22 de outubro



13h00 – Largada (Corrida 1) Stock Car

14h10 – Largada (Corrida 2) Stock Car

Classificação do campeonato (top-10):

1- Daniel Serra - 259 pontos

2- Thiago Camilo - 255

3- Felipe Fraga 214

4- Átila Abreu - 204

5- Rubens Barrichello - 186

6- Cacá Bueno - 181

7- Max Wilson - 180

8- Marcos Gomes - 162

9- Ricardo Maurício - 156

10- Gabriel Casagrande - 144