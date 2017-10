Pódio em Buenos Aires anima Cavaleiro Sports em busca de mais um bom resultado em Tarumã

(Foto: Divulgação)

Neste final de semana, o Autódromo Internacional de Tarumã, que foi palco da corrida inaugural da Stock Car, em 1979, volta a receber a maior categoria do país, com a 10ª etapa da temporada.

Depois de conquistar seu segundo pódio neste ano, com a terceira colocação de Rafael Suzuki, em Buenos Aires, a Cavaleiro Sports chega embalada na busca de mais um grande resultado. O bom momento vivido pelo time paulista de Suzuki e Felipe Lapenna deixa os pilotos na expectativa de buscar mais um bom resultado.

“Chegamos com ânimos renovados depois de subir ao pódio em Buenos Aires, foi uma recompensa muito legal para o trabalho que estamos desenvolvendo juntos, e que segue cada vez mais intenso. Tarumã é uma pista bem técnica, onde o desgaste dos pneus é uma questão muito relevante, que influencia diretamente na estratégia. Então, vamos com o objetivo de nos manter competitivos e somando mais pontos para o campeonato”, destacou Suzuki, que representa o estado do Maranhão na Stock Car.

Apesar, de alguns imprevistos na etapa anterior, onde Lapenna teve seu carro prejudicado depois de um toque de um adversário, que prejudicou suas duas corridas, o paulista espera que Tarumã seja um capítulo positivo. Para ele, o momento é de crescimento. “Estamos num caminho, onde estamos conseguindo alcançar nossos objetivos, tanto eu quanto o Suzuki subimos no pódio esse ano e, isso, é um ótimo resultado para uma equipe que se reestruturou esse ano. Minha expectativa é muito boa. Tarumã é uma pista que eu gosto. Ano passado fui sétimo na corrida principal e tenho certeza que esse final de semana essa 'zica' vai embora. Então, vamos brigar para fazer um ótimo resultado”, lembrou o paulista.

Os carros da Stock Car começam a acelerar no autódromo de Tarumã já na sexta-feira, com um shakedown (10h) , com o primeiro treino livre (10h40) e o segundo às 16h. No sábado, além do último ensaio (8h45), acontece a tomada classificatória, transmitida ao vivo pelo Sportv, às 12h. No domingo, a corrida tem largada marcada para as 13h, com a segunda corrida às 14h10, ambas também tem transmissão ao vivo do Sportv.

Em ascensão no campeonato, Diego Nunes quer brigar por vitória

(Foto: Divulgação)

Depois de emplacar dois bons resultados com um quarto lugar em Buenos Aires e uma 11ª posição em Londrina, ambos na corrida 1, onde a pontuação é maior, e faltando três etapas para o encerramento da temporada 2017, Diego Nunes confia em uma 10ª etapa, neste final de semana, no tradicional Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão (RS), de saldo bastante positivo.

“Nosso carro melhorou muito nas últimas etapas, onde conseguimos boas classificações e resultados expressivos. Acredito, que podemos brigar pela nossa primeira vitória do ano, vamos trabalhar muito para isso e quem sabe nossa hora chegue em Tarumã”, destacou o dono do carro #70, que conta com o patrocínio da Harald Chocolates, Vigor, Petronas e Nutry.

"Estamos no caminho certo. Ainda faltam três etapas para a final da temporada, onde a final a pontuação é dobra, agora temos que buscar pequenos detalhes, tanto de acerto quanto de pilotagem e estratégia. São coisas que podem fazer toda a diferença", disse o experiente piloto.

Tuka Rocha quer mais em Tarumã

(Foto: Divulgação)

Para Tuka Rocha, que representa Híbridos.Club/RCM Competições, na Stock Car, a etapa de Tarumã será de bons frutos, já que o piloto tem conseguido boas atuações nas últimas provas. “Estou feliz com o desempenho do carro e da equipe, também tenho um histórico bom em Tarumã, mas precisamos largar na frente, para buscarmos um bom resultado”, Tuka

Último vencedor de Tarumã, Campos espera repetir vitória

(Foto: Divulgação)

Julio Campos aposta nesse ótimo retrospecto para conquistar seu primeiro pódio de 2017. “Vencer é o objetivo de todos os pilotos, então é inegável, que um lugar que te deu boas alegrias e que você alcançou o maior objetivo te enche de ânimo. Espero sair de lá com mais um grande resultado ou até mesmo com mais uma vitória. Na quinta-feira, vou pisar com o pé direito lá”, brincou Campos, que corre pela equipe Prati Donaduzzi.