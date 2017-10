Alex Barros e Diego Pierluigi confiantes para sétima etapa do SuperBike Brasil em Goiânia

(Foto: Divulgação)

Neste fim de semana (de 20 a 22 de outubro) os pilotos da equipe Híbridos Club Alex Barros Racing desembarcam em Goiânia (GO) para enfrentar os desafios da sétima etapa do SuperBike Brasil. A rodada no autódromo internacional Ayrton Senna, contará com duas corridas da categoria SBK, colocando em jogo mais 50 pontos. Mais uma vez, Alexandre Barros #4 e Diego Pierluigi #84 vão acelerar forte em busca dos importantes pontos na classificação. O objetivo é brigar pela vitória e tentar ‘parar’ o líder do campeonato, Eric Granado.

O aniversariante da semana, que completa 47 anos, está confiante para a disputa em Goiânia. As alterações nas motos, a inclusão de novos componentes, somados ao resultado da última etapa, quando a equipe Híbridos Club conquistou lugar no pódio nas duas corridas e com os dois pilotos, animam o experiente piloto.

“Eu estive em Goiânia na semana passada, testando componentes novos. As motos deram uma melhorada e devemos ter novos itens para a disputa do fim de semana. Na pista de Goiânia a potência é muito importante e a cavalaria faz diferença. Esperamos que a chegada dos componentes, somado a tudo que temos feito ao longo do ano, nos deixe ainda mais competitivos”, diz Alex Barros.

O chefe do time sabe que o caminho para o campeonato não é fácil. “Sabemos que para termos chance de título, para chegarmos vivos na disputa em Interlagos (na decisão que acontece dia 3 de dezembro), precisamos vencer corridas e chegar à frente do Eric Granado. Por isso, temos que trabalhar para não deixar que ele se distancie na pontuação”, observa o piloto da moto Honda CBR 1000RR #4, que está em segundo na classificação com 130 pontos, apenas sete de diferença para Granado.

Apesar dos novos itens, o calor característico de Goiânia é uma preocupação para o time. “O calor deve preocupar bastante e vai ser um problema que teremos que pensar para amenizar. As motos estão esquentando demais, as temperaturas mais altas faz com que percamos rendimento do motor. Teremos que driblar isso”, finaliza Barros.

O argentino Diego Pierluigi também está otimista para a etapa goiana. Ele venceu, na base da superação, a disputa da corrida 1 no autódromo Ayrton Senna, em 2016 e ficou em oitavo na corrida 2, e vem animado e embalado por dois segundos lugares conquistados em Curitiba.

“A expectativa é realmente muito boa. Eu venho de boas corridas, e de dois segundos lugares em Curitiba. Sinto que estou cada vez mais perto da vitória. A moto deve ter ainda mais melhoras para esta etapa em Goiânia e tenho bastante confiança de que com essas melhorias eu poderei brigar pelo primeiro lugar. Eu gosto muito da pista de Goiânia, onde já tive vitórias. Ano passado sofri uma queda lá, quando lesionei meu joelho, mas apesar, disso é um circuito muito bom e acredito que teremos duas boas corridas no domingo. Estou sempre pensando em somar mais pontos”, contou Diego Pierluigi, terceiro colocado na tabela, com 105 pontos.

Confira a programação da sétima etapa no link: http://www.superbike.com.br/ wp-content/uploads/2017/10/ Programa%C3%A7%C3%A3o-7aEtapa- SBK_v2.pdf

Classificação da temporada - após seis etapas (Top-5) *:

Categoria SBK

1) 151-Eric Granado, 137

2) 4-Alex Barros, 130

3) 84-Diego Pierluigi, 105

4) 68-Diego Faustino, 104

5) 15-Wesley Gutierrez, 89

*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas