Pelo Brasileiro de Marcas, RZ Motorsport mira etapa promissora em Tarumã

(Foto: Divulgação)

O Campeonato Brasileiro de Marcas volta à pista, depois de um hiato de mais de dois meses, a categoria que reúne grandes montadoras, entra na reta final, já que faltam três etapas para o término da temporada 2017 e a RZ Motorsport tem objetivos bem definidos.

O time vem de três pódios consecutivos com Thiago Marques e lidera na Trophy com Patrick Choate e quer seguir nesse ritmo, neste final de semana, no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, que será palco da 6ª etapa da temporada 2017.

Marques, que disputa sua quarta temporada pela RZ Motorsport, subiu no pódio na abertura do calendário no Velopark, com um terceiro lugar, e depois conquistou uma sequência de três pódios com um terceiro e um segundo lugar na quarta etapa em Curitiba, e um terceiro na quinta etapa no Velo Città. “Quero sair de Tarumã no top3 da tabela de classificação e tenho como objetivo fechar o ano com o recorde de pódios. São objetivos ousados, mas o time e eu temos buscado isso com muito trabalho para alcançarmos”, destacou Marques.

Companheiro do paranaense há duas temporadas, Patrick Choate tem se destacado na categoria Trophy, que premia os pilotos chamados gentlemans drive e espera sair do Rio Grande do Sul, com uma vantagem ainda maior na liderança da tabela. Hoje, Choate tem 84 pontos e está empatado com Odair do Santos em número de pontos. “Meu principal objetivo é fazer duas grandes corridas e somar bons pontos para abrir uma vantagem em relação ao Odair e estou confiante em conquistar esse resultado”, explicou o dono do carro #33.

A programação de pista do Campeonato Brasileiro de Marcas começa na sexta-feira, dia 20, quando os pilotos divididos em grupos realizam dois treinos livres, o primeiro das 08h30 às 09h45, e o segundo, das 11h55 às 13h10.

No sábado, os pilotos realizam o classificatório que definirá o grid de largada a partir das 10h10. A primeira corrida será no mesmo dia, às 14h. A largada da segunda corrida no domingo está prevista para as 08h30.