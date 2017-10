FVee decide neste sábado o campeão da Copa ECPA em Piracicaba

(Foto: Divulgação)

Numa temporada marcada pelo equilíbrio, a Copa ECPA de Fórmula Vee vai definir o seu campeão neste sábado (21/10), em Piracicaba. Serão duas provas, às 15h e às 17h.

Como é característica da categoria, os pilotos entram na pista em condições de igualdade. Por isso, nas seis corridas realizadas este ano, houve cinco vencedores diferentes.

“Este tem sido um campeonato muito disputado, por esta razão tivemos tantos ganhadores”, diz Wilsinho Fittipaldi, consultor e instrutor da Fórmula Vee. “Isso mostra como a categoria é equilibrada e competitiva, oferecendo condições a todos de brigar pela vitória.”

O experiente piloto Zigomar Júnior é o principal favorito. Ele venceu apenas uma prova, mas mostrou grande regularidade e lidera com 75 pontos. Em segundo está Rodrigo Rosset, com 52 pontos, o único que venceu duas vezes em Piracicaba este ano.

Segundo Wilsinho, a vantagem de Zigomar Júnior se deve a sua regularidade. “Ele fez um excelente trabalho este ano no acerto de carro e no apoio aos jovens pilotos. Além disso, esteve presente e pontuou em todas as provas. Outros pilotos com chances de disputar o título não puderam correr em todas as etapas.”

Terceiro colocado na competição, Bernardo Albanesi também participou de todas as provas e chega à etapa decisiva com chances de brigar pelo título, ou ao menos pelo vice-campeonato. Ele soma 49 pontos e busca sua primeira vitória na categoria

Ainda com chances de disputar o título estão Guilherme Silva (43 pontos) e Lélio Assumpção (39). Na etapa anterior, em setembro, Guilherme Silva venceu pela primeira vez na FVee.

A competição no ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo) vai definir o segundo campeão da Fórmula Vee na temporada. O primeiro título foi da Copa Minas, em Curvelo (MG), e ficou com o piloto amazonense Gabriel Silva (atualmente o oitavo colocado em Piracicaba, tendo disputado apenas a primeira etapa e conquistado uma vitória).

A FVee terá ainda este ano a decisão da Copa do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, em novembro, e a grande final do Campeonato Paulista, em Interlagos, em dezembro.

Além das provas em Piracicaba, a FVee promove nesta sexta-feira drive day e curso de pilotagem. Para participar e se inscrever, acesse www.fvee.com.br

Para mais informações sobre o ECPA, acesse www.ecpa.com.br

Programação da 4ª e decisiva etapa da Copa ECPA de FVee em Piracicaba:

Sexta-feira (20/10)

Drive Day e curso de pilotagem: 9h às 17h

Sábado (21/10)

Treinos livres: 8h30 às 8h55 e 9h35 às 10h05

Treino classificatório: 11h50 às 12h

Primeira prova: 15h (12 voltas)

Segunda prova: 17h (12 voltas)

Classificação da Copa ECPA de Fórmula Vee após três etapas (4 no total), os 10 primeiros colocados:

1)Zigomar Júnior – 75 pontos

2)Rodrigo Rosset – 52

3)Bernardo Albanesi – 49

4)Guilherme da Silva – 43

5)Lélio Assumpção – 39

6)Francisco Laborda (ARG) – 35

7)Alberto Otazú – 35

8)Gabriel Silva – 24

9)Augusto Santin – 23

10)Thiago Vaz – 20

Calendário da Copa ECPA de FVee

1ª Etapa: realizada em 15 de abril

2ª Etapa: realizada em 24 de junho

3ª Etapa: realizada em 17 de setembro

4ª Etapa: 21 de outubro