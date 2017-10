Tarumã traz boas lembranças para Cacá Bueno na Stock Car

(Foto: Divulgação)

A Stock Car chega neste final de semana ao Autódromo Internacional de Tarumã para a décima etapa da temporada e o maior vencedor deste circuito em atividade é Cacá Bueno, que já triunfou três vezes na tradicional pista gaúcha (2004, 2008 e 2015). Além do histórico de vitórias no circuito que recebeu a primeira corrida da Stock Car na história em 1979, o piloto da Cimed Racing ainda conseguiu sacramentar um de seus cinco títulos justamente por lá em 2009, quando faturou o seu tricampeonato.

"O circuito de Tarumã tem muita história no automobilismo brasileiro, tanto que foi nesta pista onde a Stock Car começou seu primeiro campeonato, em 1979. Além disso, o público gaúcho é fanático por automobilismo, o que torna a disputa ainda mais especial. Tive a felicidade de vencer três vezes aqui e ainda conquistei um dos meus títulos, então espero conseguir ampliar essa estatística vitoriosa neste final de semana com a Cimed Racing", diz Cacá, que possui cinco pódios e uma pole em Tarumã.

Sexto colocado no atual campeonato com 181 pontos e três pódios conquistados, Cacá tentará entrar para o top-5 da classificação neste domingo e acredita que o traçado técnico poderá ser um bom trunfo para isso. "A pista tem um asfalto bem abrasivo e várias curvas velozes, deixando o desafio para os pilotos ainda maior porque é um traçado bem rápido e com uma média de velocidade alta", diz Cacá, que neste ano já subiu no pódio no Rio Grande do Sul ao chegar em segundo lugar no Velopark, já com a Cimed Racing.