Marcos Gomes busca terceiro pódio consecutivo em Tarumã pela Stock Car

(Foto: Divulgação)

Campeão da Stock Car em 2015, Marcos Gomes contou com um providencial terceiro lugar naquele ano em Tarumã para chegar em Interlagos como favorito ao título inédito na categoria. Em 2016, o piloto da Cimed Racing novamente foi ao pódio e agora irá busca o recorde de três pódios consecutivos - e quem sabe em 2017 com a vitória no autódromo gaúcho, que recebeu a primeira corrida da categoria em 1979.

"A pista de Tarumã é uma das mais desafiadoras da temporada e exige muito dos pilotos, com curvas de alta velocidade. A dinâmica das provas deverá ser semelhante com a de Santa Cruz do Sul, também no Rio Grande do Sul, já que o asfalto é antigo e dificilmente alguém conseguirá optar por não trocar pneus. Portanto, uma boa estratégia será fundamental para que a gente possa subir no pódio pelo terceiro ano seguido nessa pista", diz Gomes, que também foi ao pódio em Tarumã em 2008 com um segundo lugar.

Para este final de semana, a Stock Car irá adotar um sistema diferente de treinos livres. Ao invés de apenas duas sessões, os pilotos poderão participar de três treinos, todos com 30 minutos de duração. Marquinhos aprovou a mudança, principalmente para preparar o carro para a classificação, onde espera lutar mais uma vez pela pole.

"Acredito que mais um treino livre irá nos ajudar. O classificatório terá bastante importância porque, além de não ser uma pista simples de ultrapassar, os pilotos certamente vão precisar optar por privilegiar uma das duas corridas, sendo que a ideia da Cimed Racing é de conseguir um bom lugar no grid para tentar marcar o máximo de pontos na corrida 1", diz Gomes, que é o oitavo colocado no campeonato com 162 pontos.