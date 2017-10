Traçado inédito e anti-horário no Kartódromo Granja Viana marca 9ª etapa da Copa SP de Kart

(Foto: Divulgação)

A nona etapa da Copa São Paulo de Kart acontece neste final de semana no Kartódromo Granja Viana em Cotia, na Grande São Paulo. A penúltima etapa da temporada será a última chance para os competidores se classificarem para a Super Final, que acontecerá no dia 25 de novembro. Além disso, a nona etapa marca o encerramento do Torneio KGV com um traçado inédito e no sentido anti-horário.

Os treinos livres já começaram e todas as baterias, além das tomadas de tempo, serão realizadas no sábado. A programação oficial começa às 8h da manhã com a tomada da Rok Cup Executive, seguida da formação do grid da Mirim/Cadete, Shifter, Rotax Max/Masters e Rotax Junior Max. Todas as categorias terão seis minutos de pista livre para a aferição dos tempos.

A primeira bateria do dia será da Rok Cup Executive às 9h, seguida da Mirim/Cadete às 9h25, Shifter às 9h45, Rotax Max/Master às 10h10 e da Rotax Junior Max às 10h35. As provas 2 dessas mesmas categorias ocorrem logo na sequência: a Rok Cup terá sua segunda corrida às 11h, seguida da Mirim/Cadete às 11h25, Shifter às 11h45, Max/Masters às 12h10 e Junior Max às 12h35.

A Sixspeed abre a programação vespertina com a tomada de tempos às 13h. Na sequência, outras quatro categorias realizam suas classificações: Micro Max às 13h10, Rotax DD2/ Masters às 13h20, Fórmula 4 às 13h30 e Rotax Mini Max às 13h40. A primeira dessas categorias a entrar na pista para a corrida 1 será a Micro Max às 13h50. A bateria 1 da Sixpeed será às 14h10, seguida da DD2/Masters às 14h25 e da prova única da Fórmula 4 às 14h50 com 23 voltas de duração. A Mini Max tem largada prevista para as 15h20.

A Pro-500, categoria com mesmos karts da tradicional 500 Milhas, entra na pista para a tomada às 15h40. Logo depois acontecem as últimas baterias do dia: a corrida 2 da Micro Max às 16h, Sixspeed às 16h20, DD2/Masters às 16h35 e Mini Max às 17h. A programação será encerrada com a prova de 80 minutos de duração da Pro-500 às 17h20.