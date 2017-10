Antonella Bassani tem último desafio no Brasil, antes do Mundial de Rotax de Kart

(Foto: Divulgação)

Falta menos de um mês para Antonella Bassani participar de sua primeira competição na Europa, e, por isso, a preparação da pilota de 11 anos segue intensa, com treinos quase que diários em Concórdia - sua cidade natal - e também treinos físicos. Mas, antes de disputar as Olimpíadas do Kart, como também é conhecido o Rotax Max Challenge Grand Finals, entre os dias 4 e 11 de novembro em Portugal, Totti compete neste sábado (21 de outubro) na 9ª e penúltima etapa da Copa São Paulo de Kart, na Granja Viana.

A jovem catarinense vem em ótima fase no mais importante campeonato regional do país, na categoria Rotax Micro Max. Nas últimas três etapas, em 10 corridas disputadas, Antonella ficou no top-3 em nove provas, com duas vitórias - e sagrou-se vice-campeã na 1ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart Rotax. Agora, a pilota da equipe MFS Racing vai em busca de mais um bom resultado para assumir a liderança do Torneio KGV - subdivisão do calendário da Copa São Paulo -, e também para chegar embalada na competição em Portugal.

Nesta quinta e sexta-feira, acontecem os treinos livres no Kartódromo da Granja Viana. No sábado à tarde, será realizada a tomada de tempos, com as duas corridas da etapa na sequência, com 16 voltas cada.

"Desde que garanti a vaga para o Mundial de Rotax, tenho treinado bastante dentro e fora das pistas, para chegar lá em Portugal na melhor forma possível. Então, essa etapa da Copa São Paulo será muito importante nesse sentido também, para competir em alto nível e me preparar ainda mais. Tivemos bom resultados na Granja Viana nas últimas rodadas, então vamos animados para a disputa”. Comenta.

Antonella Bassani tem o apoio de Prefeitura de Concórdia, Passarela Supermercados, Poletti Seguros, Rocfer, Bassani Pesados e Life Academia.