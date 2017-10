Marcos Gomes faz melhor tempo no primeiro dia de treinos em Viamão pela Stock Car

(Foto: Divulgação)

O primeiro dia de trabalho no autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), foi marcado pela realização de dois treinos livres que servem de preparação para a décima etapa da temporada 2017 da Stock Car. Marcos Gomes se destacou na segunda sessão e fez o melhor tempo do dia ao marcar o tempo de 1min07s994.



O dia não havia começado muito bem para o piloto da Cimed Racing. Assim como Thiago Camilo, Betinho Valério, Cesar Ramos e Felipe Lapenna, Marcos Gomes foi penalizado com a perda de 50% dos botões de ultrapassagem para a rodada dupla no circuito gaúcho, caindo de 20 para 10 acionamentos. Já Guga Lima, Lucas Foresti e Valdeno Brito perderam todos os pushes para prova por usarem irregularmente o botão de ultrapassagem na etapa realizada na Argentina.



O resulto nos treinos animou o campeão da categoria em 2015 após a notícia ruim. “Trabalhos muito bem nos treinos de hoje mesmo. O carro não estava o ideal para o meu estilo, mas com a pista mais emborrachada ficou perfeito. Amanhã vamos tentar evoluir, estamos no rumo certo. Com a punição que eu recebi, largar na frente ficou mais importante. Amanhã podemos ter chuva durante o classificatório, mas nosso carro rendeu bem nessas condições na Argentina”, destacou o piloto.



Vice-líder do campeonato, a quatro pontos do primeiro colocado, Daniel Serra, Thiago Camilo ficou com o segundo melhor tempo do dia. “A temperatura se manteve praticamente igual nos treinos. O carro não reagiu bem no primeiro, mas no segundo com as modificações pude perceber que o carro estava com um ajuste melhor. Estamos novamente competitivos para brigar pela pole mais uma vez”, diz o piloto da Ipiranga Mattheis, que já largou duas vezes na frente nesta temporada (Velopark e Londrina).



Correndo em casa, o gaúcho Vitor Genz espera largar em uma boa posição com a torcida a seu favor. “Correr em casa sempre tem uma cobrança especial dos amigos, da família. Conheço muito bem essa pista, conseguimos revisar o carro inteiro porque na Argentina não fomos competitivos. Agora voltamos a ter um carro rápido e amanhã temos condições de brigar por posições melhores na classificação”, afirma o piloto da Eisenbahn Racing Team.



Líder do campeonato, Daniel Serra teve a suspensão do seu carro danificada e deu poucas voltas na pista durante o segundo treino, ficando com o 15º tempo no acumulado geral - conquistado na sessão da manhã.



Antes do classificatório marcado para as 12h deste sábado, os pilotos da Stock Car realizam mais um treino livre no autódromo de Tarumã, a partir das 10h30.



Confira o acumulado geral dos dois treinos livres desta sexta-feira:

80 Marcos Gomes (Cimed Racing) - 1:07.994 21 Thiago Camilo (Ipiranga Racing) - 1:08.065 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) - 1:08.244 70 Diego Nunes (Hero Motorsport) - 1:08.345 40 Felipe Fraga (Cimed Racing Team) - 1:08.350 18 Allam Khodair (Full Time Sports) - 1:08.419 65 Max Wilson (RCM Motorsport) - 1:08.429 110 Felipe Lapenna (Cavaleiro Sports) - 1:08.444 90 Ricardo Mauricio (Eurofarma RC) - 1:08.447 30 Cesar Ramos (Blau Motorsport) - 1:08.471 0 Cacá Bueno (Cimed Racing) - 1:08.518 4 Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing) - 1:08.536 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) - 1:08.601 8 Rafael Suzuki (Cavaleiro Sports) - 1:08.625 29 Daniel Serra (Eurofarma RC) - 1:08.654 51 Átila Abreu (Shell Racing) - 1:08.675 1 Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi Racing) - 1:08.701 77 Valdeno Brito (Eisenbahn Racing Team) - 1:08.737 10 Ricardo Zonta (Shell Racing) - 1:08.742 73 Sergio Jimenez (Bardahl Hot Car) - 1:08.743 31 Marcio Campos (Blau Motorsport) - 1:08.777 28 Galid Osman (Ipiranga Racing) - 1:08.889 83 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport) - 1:09.078 3 Bia Figueiredo (Full Time Academy) - 1:09.208 117 Guilherme Salas (Vogel Motorsport) - 1:09.317 25 Tuka Rocha (RCM Motorsport) - 1:09.345 12 Lucas Foresti (Full Time Academy) - 1:09.532 44 Betinho Valério (Hero Motorsport) - 1:09.535 5 Denis Navarro (Cimed Racing Team) - 1:09.595 9 Guga Lima (Bardahl Hot Car) - 1:10.503

Resultado sujeito a verificações técnicas e desportivas

Programação para décima etapa da Stock Car:



Sábado, 21 de outubro

08h45 - 09h15 – 3º Treino Livre (Grupo 1) Stock Car

09h20 - 09h50 – 3º Treino Livre (Grupo 2) Stock Car

10h00 - 10h10 – Warmup Copa Petrobras de Marcas

10h10 - 10h20 – Classificação Copa Petrobras de Marcas

10h30 - 11h30 – 2º Treino Mercedes-Benz Challenge

12h00 - 13h00 – Classificação Stock Car

14h00 - Largada (Corrida 1) Copa Petrobras de Marcas

15h00 - 15h20 – Classificação CLA 45 AMG Cup

15h30 - 15h50 – Classificação C 250 Cup

16h10 - 17h10 - Volta Rápida na Pista



Domingo, 22 de outubro



08h30 - Largada (Corrida 2) Copa Petrobras de Marcas

10h00 - Largada Mercedes-Benz Challenge

11h00 - 12h00 – Visitação aos boxes e Volta Rápida na Pista

13h00 - Largada (Corrida 1) Stock Car

14h10 - Largada (Corrida 2) Stock Car