500 Milhas de Kart da Granja Viana: lounge para pilotos, familiares e fãs da velocidade

(Foto: José Mário Dias)

A 500 Milhas de Kart, prova mais tradicional de endurance do kartismo brasileiro, acontecerá no dia 16 de dezembro no Kartódromo Granja Viana com várias novidades, nesta que será a 21ª edição do evento. Os pilotos, familiares, convidados e fãs poderão aproveitar o espaço Lounge, ambiente terá uma área reservada que terá um novo restaurante do kartódromo, drinks, foods, DJs, simuladores de corrida, barbearia, estúdio de tatuagem (Gelly´s Tattoo), além de muito espaço e conforto para quem quiser aproveitar cada instante da prova de longa duração bem próximo dos boxes.

"A grande atração das 500 Milhas será sempre o grid repleto de pilotos consagrados e neste ano nós queremos proporcionar ao público essa possibilidade de aproveitar o ambiente da competição com um pacote de lazer completo para aproveitar o dia todo. Esperamos que todos tenham a melhor experiência possível no Lounge, desde os fãs até os familiares dos pilotos", diz Felipe Giaffone, um dos organizadores da prova.

A 500 Milhas de Kart nasceu de uma reunião informal entre amigos para festejar o final da temporada em 1997 e logo a brincadeira se tornou um competição séria e bastante emocionante. Com até 60 equipes de pilotos, a prova sempre reúne grandes nomes de diversas categorias do automobilismo mundial: Fórmula 1, F-2, Indy, F-3, Stock Car, Copa Truck, MotoGP e kart.

Em 2017, a competição ainda terá a categoria Thunder Light, uma novidade para beneficiar os pilotos amadores com um pacote completo e acessível já incluindo jogos de pneus, gasolina extra para os treinos livres, um chassi alugado e outras vantagens, como aluguel do motor, de um eixo e mão de obra inclusa. Com isso, os pilotos amadores poderão correr ao lados das grandes estrelas do automobilismo.