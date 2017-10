Fernando Alonso disputará as 24 de Daytona pela United Autosports

(Foto: Divulgação)

O espanhol Fernando Alonso confirmou sua participação nas 24 horas de Daytona em 2018, prova que abre o calendário da IMSA Weathertech Sportscar nos Estados Unidos. O aceite para disputar provas fora da Fórmula 1, se deu após a permanência do espanhol na McLaren para o próximo ano.

Alonso vai testar o Ligier JS P2017 LMP2, uma semana após a etapa de Abu Dhabi, ao lado do piloto Lando Norris, campeão europeu de Fórmula 3. Sendo realizada entre os dias 27 a 28 de janeiro, Daytona não entra em conflito com nenhuma prova da F1, o que garantiu a participação do piloto. Durante o GP de Austin, Alonso deixou claro que busca a tríplice coroa do automobilismo. “Como eu disse muitas vezes, a Triple Crown é o principal objetivo. Eu sei que a Indy 500 foi uma coisa boa e me senti muito competitivo, mas foi um grande desafio que tirei de zero, sem testes e sem experiência de corrida semelhante em qualquer outro oval, foi um grande desafio.”

“Eu era competitivo e me senti bem, mas se eu quiser me preparar para Le Mans, talvez existam outras possibilidades.”

Até o momento Alonso não tem qualquer confirmação da sua participação em Le Mans. De acordo com informações do site RACER, a McLaren teria dado aval ao piloto caso o mesmo disputasse a prova pela Toyota.

Para fazer dupla com Alonso e Norris, Phil Hanson foi escalado. No segundo carro da equipe estão confirmados Paul di Resta e Will Owen. Os demais pilotos serão confirmados nas próximas semanas. A United Autosports terminou em segundo lugar no European Le Mans Series, que disputou sua última prova no circuito português de Portimão no último final de semana. Ainda segundo a RACER, Jenson Button teria recusado o convite para disputar Daytona pela equipe.