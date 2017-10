Pilotos presenteados com HERO Push ficam no Top-10 em Tarumã

Felipe Fraga foi o segundo piloto mais votado no HERO Push (Foto: Duda Bairros/Vicar)

O tradicional autódromo de Tarumã recebeu no último final de semana a décima etapa da Stock Car, a antepenúltima da temporada 2017 da principal categoria do automobilismo brasileiro. Daniel Serra e Ricardo Mauricio ficaram com as vitórias da rodada dupla, mas os vencedores da eleição do HERO Push Átila Abreu, Felipe Fraga e Gabriel Casagrande souberam usar o botão extra que que gera mais potência ao motor, aumentando a velocidade dos carros para os pilotos atacarem ou se defenderem, para terminar a segunda corrida no circuito gaúcho entre os dez primeiros colocados.



Átila Abreu foi o mais votado na eleição do HERO Push. O piloto da Shell Racing recebeu 11,2% das indicações do público e terminou a prova na segunda colocação. “O resultado da segunda corrida foi muito bom, primeiro pela briga ali com o Márcio Campos no fim da prova e segundo, ganhei o HERO Push, o que me ajudou bastante! A galera fez a diferença ali no fim”. Felipe Fraga ficou com 10% dos votos e chegou na sétima posição depois de ser penalizado em 20 segundos por ultrapassar com bandeira amarela. "Foi um final de semana de altos e baixos, mas eu queria agradecer muito quem votou em mim no HERO Push".

Já Gabriel Casagrande ganhou o benefício pela primeira vez depois de receber 7,5% dos votos e cruzou a linha de chegada em quinto lugar. "Além da potência extra, o Hero Push é um termômetro do seu trabalho junto ao público e nas redes sociais. E a gente fez questão de fazer diferente, gravando uma música com a dupla Conrado & Aleksandro e divulgado até um clipe. Para se ter uma ideia, só no Spotify, a música já bateu 20 mil visualizações. Obrigado a todo mundo que votou e ouviu e curtiu".



A votação para décima primeira etapa em Goiânia, no dia 19 de novembro, será iniciada no domingo anterior à corrida, no dia 12, a partir das 08h. Rubens Barrichello, Bia Figueiredo e Thiago Camilo, inelegíveis na última corrida, poderão ser votados novamente. Já Átila Abreu, Felipe Fraga e Gabriel Casagrande não podem receber votos na eleição do HERO Push para a próxima prova na capital goiana.



Para votar nos seus pilotos favoritos basta acessar o site oficial www.heropush.com.br, logar com o Facebook e escolher três pilotos. Para o voto ser confirmado, é preciso aguardar o carregamento do botão segurando o clique sobre o logo do HERO Push. A eleição se inicia sempre no domingo anterior ao da corrida.

Confira o resultado do HERO Push na décima etapa da Stock Car:

1º Átila Abreu 11,2%



2 º Felipe Fraga 10,0%



3 º Gabriel Casagrande 7,5%



4 º Cacá Bueno 5,3%



5 º Allam Khodair 5,2%



6 º Ricardo Zonta 5,1%



7 º Vitor Genz 5,0%



8 º Daniel Serra 5,0%



9 º Antonio Pizzonia 4,3%



10 º Tuka Rocha 4,0%



11 º Marcos Gomes 3,8%



12 º Guilherme Salas 3,2%



13 º Max Wilson 3,2%



14 º Ricardo Maurício 3,2%



15 º Valdeno Brito 2,6%



16 º Sérgio Jimenez 2,3%



17 º Lucas Foresti 2,3%



18 º Julio Campos 2,2%



19 º Guga Lima 2,2%



20 º Rafael Suzuki 2,1%



21 º Marcio Campos 2,1%



22 º Cesar Ramos 2,0%



23 º Diego Nunes 1,8%



24 º Galid Osman 1,7%



25 º Betinho Valério 1,6%



26º Denis Navarro 0,7%



27º Felipe Lapenna 0,5%