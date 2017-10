Flávio Andrade conquista mais um pódio e segue na vice-liderança do MB Challenge

Google Plus

Flávio Andrade comemora mais um pódio (Vanderley Soares)

A sexta etapa da temporada 2017 do Mercedes-Benz Challenge teve mais um pódio do piloto Flávio Andrade, da equipe Hot Car Racing / Promax Bardahl, na categoria C250 Master. O paulista foi o quarto colocado neste domingo (dia 22) no autódromo de Tarumã, em Viamão (RS). Na CLA, Fábio Escorpioni também foi bem e terminou na sexta colocação na categoria.

Os vencedores foram os pilotos Luiz Carlos Ribeiro (CLA) e Marcos Paioli (C250). A próxima etapa do Mercedes-Benz Challenge acontecerá em Goiânia (GO) no dia 19 de novembro. Será a penúltima etapa de 2017 e a briga pelo título será ainda maior nesta reta final.

A prova deste domingo foi marcada por duas intervenções do Safety Car. A primeira mais curta, após a saída de um piloto da pista. A segunda, no entanto, foi longa, após um acidente impressionante entre os pilotos Lorenzo Varassin e Fernando Jr., que felizmente não sofreram nada grave.

Andrade, que tem quatro Top-3 na Master nas seis etapas deste ano, segue na vice-liderança da C250 Master e segue animado na briga pelo título.

“Já tinha corrido em Tarumã no ano passado e fiquei em quarto também. A corrida só não foi melhor porque ocorreu duas intervenções do Safety Car e ficamos para trás. O Safety travou a gente e não conseguimos juntar o pelotão. E, com isso, não deu para disputar tantas posições”, explicou o piloto da Mercedes #26.

“Mas foi um bom resultado e pontuamos novamente. A próxima etapa será em Goiânia, um circuito que eu conheço, gosto bastante e tenho experiência. Tenho certeza de que teremos um resultado melhor”, completou Andrade, que na primeira etapa deste ano, justamente em Goiânia, foi terceiro colocado na Master.

Estreando em 2017 na CLA, Escorpioni também lamentou a longa intervenção do Safety Car, que também o prejudicou. “Uma pena os dois acidentes na corrida. Estava bem competitivo, mas logo no começo da prova eu escapei, quase bati no muro e caí para trás. Ai teve o primeiro Safety Car e não consegui me recuperar tanto. Depois da parada nos boxes, o outro Safety Car segurou a gente, perdemos uma volta e não conseguimos chegar. Faltou uma posição para ir para o pódio, mas vamos pra próxima”, finalizou o piloto da Mercedes #55.

Confira o resultado da sexta etapa do Mercedes-Benz Challenge:

1) Luiz Carlos Ribeiro (Ourocar Racing), 46m21s815

2) Raijan Mascarello (Mottin Racing), a 6s401

3) Fernando Poeta/A. Buneder (Mottin/Sul Racing), 11s413

4) Pierre Ventura (Cordova Motorsports), 12s039

5) Fernando Amorim (Mottin/Sul Racing), 21s891

6) Marcos Paioli (Paioli Racing), 24s348 C250

7) Fabio Escorpioni (Hot Car Competições), 26s794

8) Roger Sandoval (Mottin Racing), 31s531

9) João Lemos (PGL Racing), 31s687 C250

10) Betão Fonseca (Center Bus Sambaiba Racing), 32s747

11) Cello Nunes (Rsports Racing), 33s051 C250

12) Claudio Simão (Center Bus Sambaiba Racing), 33s175 C250

13) André Moraes Jr. (PGL Racing), 35s342 C250

14) José Vitte (WCR), 38s690

15) Flavio Andrade (Hot Car Competições), 49.909 C250

16) Renato Braga (Rsports Racing), 35s894

17) Carlos Machado (Center Bus Sambaiba Racing), 1min05s984 C250

18) Beto Rossi (Paioli Racing), 1min06s080 C250

19) Raphael Teixeira/Rodrigo Cruvinel (Brandão Motorsport), 1min13s665

20) Luiz Barcellos (Center Bus Sambaiba Racing), a 1 volta C250

21) Carlos Alberto Guilherme/Sergio Kuba (Center Bus Sambaiba Racing), a 1 volta C250

22) Peter Michael Gottschalk (Paioli Racing), a 1 volta C250

23) Ciro Lobo/Fabio Peterson (Center Bus Sambaiba Racing), a 1 volta C250

Não completaram

Fernando Júnior (WCR)

Lorenzo Varassin (Cordova Motorsports)

Alexandre Navarro (Rsports Racing)

Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas

Campeonato – CLA AMG Cup (Top-15)

1) Fernando Junior, 91

2) Betão Fonseca, 70

3) Roger Sandoval, 64

4) Luiz Carlos Ribeiro, 61

5) Raijan Mascarello, 58

6) José Vitte, 58

7) Pierre Ventura, 53

8) Lorenzo Varassin, 52

9) Renato Braga, 45

10) Fernando Poeta, 41

11) Fernando Amorim, 36

12) Fabio Escorpioni, 33

13) Adriano Rabelo, 31

14) Paulo Varassin, 30

15) Alexandre Buneder, 23

Campeonato – C 250 Cup (Top-10)

1) Claudio Simão, 94

2) André Moraes Jr., 77

3) R. Teixeira/R. Cruvinel, 73

4) Marcos Paioli, 71

5) João Lemos, 70

6) Flavio Andrade, 69

7) Cello Nunes, 51

8) Peter Gottschalk, 41

9) Alexandre Navarro, 41

10) Beto Rossi, 38

Campeonato – C 250 Cup Master (Top-5)

1) Claudio Simão, 107 pontos

2) Flavio Andrade, 90

3) João Lemos, 86

4) Marcos Paioli, 80

5) Peter Gottschalk, 60