Rafael Câmara estreia no Campeonato Alemão de Kart

(Foto: Divulgação)

As primeiras corridas como piloto oficial da equipe Kosmic Racing Kart não foram do jeito que Rafael Câmara sonhou, mas mostram que o piloto terá um futuro muito promissor dentro de umas das principais equipes do kartismo mundial. Correndo a última etapa do Campeonato Alemão de Kart no kartódromo italiano de Lonato, na Itália, neste fim de semana (dias 21 e 22), Rafael fez boas corridas, com boas disputas, ultrapassagens e recuperações. Nas baterias finais da categoria OK Júnior, Câmara largou para a primeira corrida da sétima colocação, mas abandonou a prova no início com problemas mecânicos. Na segunda prova, largou em 26º e já tinha escalado até a nona colocação e quando arriscou ganhar mais posições, passou por uma poça e acabou saindo da pista.

“Foi um fim de semana realmente diferente. Estrear por uma nova equipe, faz com que a gente queira sempre mostrar o nosso melhor, e pela Kosmic não foi diferente. No sábado (21) eu classifiquei em 16º e larguei as duas classificatórias da sexta fila. Na primeira eu terminei em quinto e na segunda eu terminei em nono, sempre ganhando boas posições”, avaliou o piloto de 12 anos.

Junto com o dia das finais, no domingo (22), veio também a chuva. Durante o warm up, Rafael ficou entre os 10 melhores da sessão e com a pontuação obtida durante as baterias classificatórias, o pernambucano largou da sétima posição. Perto da metade da prova, Rafael sofreu com um problema mecânico e teve que abandonar a corrida na oitava das 17 voltas previstas. “Choveu muito no domingo. Eu andei bem durante o warm up e fiquei entre os dez mais rápidos nesse aquecimento. Larguei para a primeira prova com um carro rápido, mas tive que abandonar por conta de um problema mecânico”, comentou o piloto do kart #187.

Na segunda corrida, mais uma vez Rafa estava com um kart rápido. Largando da 26ª colocação no grid, o brasileiro ganhou 17 posições e se manteve em nono, aguardando uma oportunidade para avançar ainda mais. Há duas voltas do fim, ao tentar ganhar a oitava colocação e se aproximar do pelotão da frente, Câmara encontrou uma poça que o fez sair da pista.

“Na segunda corrida, eu estava muito rápido e consegui me aproximar do pelotão da frente. Quando eu estava em nono, tentei uma ultrapassagem, mas acabei indo para o lado ‘alagado’ da pista, peguei uma poça e fui jogado para fora da pista. Acontece, eu resolvi atacar e assumi o risco que precisava. Se desse certo, com certeza a corrida seria outra, mas não eu e abandonei faltando duas voltas para o fim. Apesar de tudo, foi um ótimo fim de semana e tenho que certeza que bons resultados virão com o tempo”, completou.

Rafael segue na Europa para mais alguns compromissos nesta reta final de temporada. A próxima competição será também na Itália, em Adria, para a primeira fase do WSK Final Cup, no dia 5 de novembro. No dia 12, o pernambucano vai para Portimão, em Portugal, para a disputa das ‘Olímpiadas do Kartismo’, o Rotax Max Challenge Grand Finals.

Todas essas etapas já servem como preparação para a temporada 2018 para Rafa, já que no próximo ano o piloto focará suas atividades no Velho Continente, com a disputa dos campeonatos CIK-FIA (Europeu e Mundial) e WSK (Champions Cup, Super Master Series, Open Cup e Final Cup.

Resultado das baterias finais em Lonato:

Corrida 1 (top-5)

1. #125 David, Hadrien (FRA), 17 voltas em 17m46s951

2. #190 Bosco, Luca (ITA), a 7s451

3. #122 Anderrüti, Leandro (CHE), a 14s748

4. #137 Jakobsen, Malthe (DNK), a 15s817

5. #127 Haverkort, Kas (NLD), a 20s067

25. #187 Câmara, Rafael (BRA), a 9 voltas

Corrida 2 (top-5)

1. #122 Anderrüti, Leandro (CHE), 17 voltas em 18min10s784

2. #127 Haverkort, Kas (NLD), a 1s010

3. #137 Jakobsen, Malthe (DNK), a 1s397

4. #139 Stanek, Roman (CZE), a 1s753

5. #190 Bosco, Luca (ITA), a 7s560

26. #187 Câmara, Rafael (BRA), a 2 voltas