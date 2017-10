Antonella Bassani vence na categoria Cadete e vai ao pódio na Rotax Micro Max em São Paulo

(Foto: Divulgação)

Antonella Bassani teve muito o que comemorar na 9ª etapa da Copa São Paulo de Kart, no último sábado (21). Correndo em duas categorias, a catarinense de 11 anos dominou na categoria Cadete, vencendo as duas corridas da rodada, e também subindo ao pódio na categoria Rotax Micro Max, com o 3º lugar geral. Assim, ela vai embalada por mais um bom resultado para sua primeira competição em solo europeu, o Rotax Max Challenge Grand Finals, que começa em 15 dias, em Portugal.

Classificada para as “Olimpíadas do Kart”, Totti tinha como objetivo usar a etapa da Copa SP como preparação final antes de viajar para a Europa. Na categoria Rotax Micro Max, ela terminou as duas provas do dia na 3ª posição, após disputas bem intensas, e manteve a boa fase com o 3º lugar no pódio. Com esse resultado, a pilota da equipe MFS Racing garantiu o título do Torneio KGV - uma divisão do campeonato que englobou as três etapas mais recentes.

Na Cadete, o desempenho foi ainda melhor. Antonella, que inicialmente só participaria dos treinos livres dessa categoria, decidiu correr de última hora, e fez bonito. Na tomada de tempos, ela marcou o 8º melhor tempo, mas na primeira corrida, conseguiu fazer belas ultrapassagens para garantir a vitória da categoria. Na corrida 2, largou em 2 (já que a categoria Mirim correu no mesmo grid), mas logo abriu grande vantagem na liderança. Isso foi essencial para confirmar o resultado, pois, como não correu a última etapa, Totti usou pneus novos, enquanto seus adversários tinham pneus usados, e assim ela devia descontar uma punição abrindo maior diferença para o 2º colocado. Ela conseguiu, cruzou a linha de chegada em 1º e assegurou o posto mais alto do pódio, vencendo a penúltima etapa do campeonato.

Agora, a dedicação é total nos preparativos para a competição internacional. Antonella Bassani vai enfrentar pilotos de todo o mundo em Portimão, Portugal, entre os dias 4 e 11 de novembro. Todos os participantes recebem equipamentos idênticos, fornecidos pela organização do campeonato, prometendo assim uma disputa muito equilibrada. Totti é a primeira mulher brasileira a garantir vaga para o Mundial de Rotax, cuja classificação já havia batido na trave no ano passado, quando ela foi vice-campeã Sul-Americana de Kart Rotax, no Peru.

“Foi uma etapa muito boa! Na Micro Max, a disputa foi bem intensa, cheguei a estar em 2º, mas terminei as duas corridas em 3º, que também foi nossa posição final no pódio. O resultado foi ótimo, pois assim garantimos o título do Torneio KGV. Na Cadete, foi ainda mais competitivo. Eu só ia treinar, mas depois decidimos correr. A classificação não foi tão boa, mas depois consegui me recuperar nas corridas, tinha um kart muito rápido, consegui abrir a vantagem necessária para anular a penalização por causa dos pneus novos, e venci a etapa. Isso me enche de motivação para a disputa em Portugal, vou seguir treinando bastante para fazer bonito lá”. Comentou.