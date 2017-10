Definida programação da final da 19º edição da Seletiva de Kart Petrobras na Granja Viana

(Foto: Divulgação)

Está chegando a hora de conhecer mais um campeão da Seletiva de Kart Petrobras. Os 12 melhores kartistas da temporada 2017 da categoria Graduados estarão na decisão da 19a edição de um dos principais eventos do kartismo nacional nos dias 31 de outubro e 1o de novembro, no kartódromo da Granja Viana, em Cotia (SP).



Os gaúchos Pedro Goulart e Arthur Leist, os paranaenses Edgar Bueno Neto e Pedro Henrique Gurgacz, os mineiros Gabriel Paturle e Lucas Grosskopf, os brasilienses Lucas Okada e Enzo Elias, os paulistas Murilo Coletta e Vinícius Ponce, o paraibano Sérgio Crispim e o goiano João Rosate brigarão pela maior premiação do kartismo brasileiro, que inclui um programa de orientação, além de 85 mil reais para o vencedor e 8 mil reais para o vice-campeão.



A programação começa na terça-feira, dia 31, com o warm up a partir das 9h45. Neste primeiro dia, também acontecem as três tomadas de tempo, a partir das 10h15. Na quarta-feira, dia 1o, o evento também terá início com um warm up às 9 horas e o início das corridas às 10 horas. O evento está previsto para terminar às 17 horas.



Entenda como funciona a disputa da final da Seletiva de Kart Petrobras:

O evento conta com três tomadas de tempo, já valendo pontos, e cada uma delas tem a finalidade de destacar pelo menos um fundamento importante do piloto. A primeira tem os 12 kartistas divididos em seis grupos de dois, sendo que os pilotos de cada grupo utilizam o mesmo kart. Essa primeira sessão terá cinco minutos de duração, e o piloto que fizer o melhor tempo do grupo marca seis pontos; o que fizer o pior tempo, três.



Na segunda tomada, todos os 12 finalistas utilizam o mesmo kart para dar uma única volta lançada cada. O vencedor da sessão faz seis pontos; o segundo, quatro, o terceiro, três, e assim sucessivamente. Na terceira, novamente são formadas seis duplas. Os pilotos entram na pista para seis voltas cronometradas, e o que as completar em menos tempo soma mais seis pontos; o outro, três.



A pontuação nas três tomadas formará o grid para a 1ª eliminatória. O evento ainda terá uma 2ª eliminatória (com dois pilotos já eliminados na 1ª eliminatória) e depois a 1ª bateria final e a 2ª bateria final.



Na 1ª eliminatória, os pilotos são divididos em grupos de quatro. O último colocado de cada um vai para uma repescagem e só o vencedor avança.



A 2ª bateria eliminatória tem dois grupos de cinco pilotos, nas quais avançam os dois melhores de cada grupo. Dos outros seis, o que tiver a maior pontuação também passa. Os outros cinco disputam outra repescagem, e só o melhor chega à final.

Na fase final, apenas seis pilotos seguem na briga. Em todas as corridas, os pilotos vão somando pontos. Será declarado vencedor da Seletiva de Kart Petrobras 2017, o piloto que ao final das três sessões de tomada de tempo, das provas eliminatórias e das baterias finais houver obtido o maior número de pontos.



Outra característica da disputa é que cada piloto recebe um jogo de pneus, apenas, para toda a competição. Ou seja, é preciso cuidar da borracha ao longo da disputa para que se chegue à final com ela ainda em boas condições.



Confira o regulamento completo da Seletiva de Kart Petrobras no link: http:// seletivadekartpetrobras.com. br/regulamento.php



Programação Final 19a edição da Setiva de Kart Petrobras:



Terça-feira (31/10/2017)

8:30h – Apresentação dos pilotos no kartódromo

9:00h – Pesagem dos pilotos

9: 30h – Briefing e foto oficial

9:45h – Warm Up

10:15h – Início da 1a. Tomada de tempo

Seqüência – 2a. Tomada de tempo

Seqüência – 3a. Tomada de tempo



Quarta-feira (01/11/2017)

8:30h – Apresentação dos pilotos no kartódromo

8:45h – Briefing

9:00h – Warm Up

10:00h – Início das corridas

12:00h – Prova para jornalistas / convidados

13:00h – Reinício das corridas

17:00h – Pódio



Os 12 Finalistas da Seletiva de Kart Petrobras 2017:

Pedro Goulart (RS)

Edgar Bueno Neto (PR)

Arthur Leist (RS)

Gabriel Paturle (MG)

Lucas Grosskopf (MG)

Lucas Okada (DF)

Murilo Coletta (SP)

Vinícius Ponce (SP)

Enzo Elias (DF)

Pedro Henrique Gurgacz (PR)

Sérgio Crispim (PB)

João Rosate (GO)