Pedro Piquet disputa o Grande Prêmio de Macau de Fórmula 3

(Foto: Divulgação)

Pedro Piquet foi confirmado pela equipe Van Amersfoort na disputa da 63ª edição do Grande Prêmio de Macau, tradicional prova de Fórmula 3 realizada nas ruas da cidade-estado localizada na Ásia. Será a segunda participação do brasiliense na prova. Pedro disputou a corrida no ano passado, também pela Van Amersfoort, e terminou na nona colocação entre 29 inscritos. Em 2017, ele volta a guiar um Dallara-Mercedes.

A experiência no Circuito da Guia é considerada importante, já que o traçado de 6,120 quilômetros é um dos mais desafiadores do mundo, com um trecho de altíssima velocidade e grande largura após a reta dos boxes, e um miolo bastante estreito e com curvas de baixa. O fim de semana começa na sexta-feira com duas classificações que determinam a posição de largada na corrida classificatória de sábado. Esta bateria decide as posições de largada da corrida principal, que define o resultado final do grande prêmio.

"É muito bom disputar de novo o Grande Prêmio de Macau. No ano passado adquiri uma experiência valiosa e espero que isso me ajude a encontrar a velocidade para ser ainda mais competitivo. Tudo em Macau é conseguir o máximo de voltas durante o evento e ir melhorando a sua velocidade para a classificação para ter uma boa posição na corrida classificatória de sábado, que determina a ordem de largada na final de domingo", comentou o piloto.