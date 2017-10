Marcelo Hahn e Allam Khodair buscam vitória em Barcelona pelo GT Open

(Foto: Divulgação)

Barcelona recebe neste final de semana a última etapa do GT Open, campeonato que reúne as maiores marcas de carros de Gran Turismo do planeta. É a última etapa do calendário e o piloto brasileiro Marcelo Hahn, que até a metade da temporada chegou a lutar pelo título da categoria PROAM, entra na pista ao lado de Allam Khodair com o objetivo de fechar 2017 com mais uma vitória.

“Depois de duas etapas difíceis, em Silverstone e em Monza, quero tentar fechar a temporada com chave de ouro e um troféu na disputa em Barcelona. O Circuito da Catalunha é bastante desafiador, com curvas de baixa e alta velocidade. Porém, como estamos competindo por uma equipe espanhola, estamos bastante confiantes de que eles terão um ótimo mapa do carro para que possamos estar competitivos”, disse Hahn, que compete a bordo de uma Mercedes AMG GT3 preparada pela equipe Drivex.

O Circuito da Catalunha tem um percurso de 4.655 metros, recebe anualmente a F1 desde 1991 e trás ótimas lembranças para Allam Khodair. Apesar de nunca ter corrido na capital espanhola, o brasileiro detém uma marca bastante significativa por lá: quebrou o recorde do modelo Audi R8 Ultra GT3 durante os testes de pré-temporada, realizados em março deste ano.

“Foi uma marca muito especial para mim, pois aquele teste marcava a despedida oficial daquele modelo da Audi e tive o prazer de aposentá-lo em grande estilo. Agora, voltar a este traçado mítico para disputar uma prova, é algo que me deixa bastante animado. Acelerar nos circuitos da F1 é sempre uma experiência fantástica para qualquer piloto e estamos confiantes de que podemos fechar a temporada da GT Open com uma vitória”, finalizou o Japonês Voador.

As atividades de pista em Barcelona começam na quinta-feira, com o início dos testes privados. As duas tomadas classificatórias, bem como as duas provas válidas pela rodada dupla final do campeonato acontecem no sábado e domingo e podem ser assistidas ao vivo no site oficial da GT Open (www.gtopen.net).



Confira a programação do final de semana:

Quinta-feira

Primeiro treino privado: 9h

Segundo treino privado: 10h55

Terceiro treino privado: 13h05

Sexta-feira

Primeiro treino livre: 6h40

Segundo treino livre: 11h25

Sábado

Classificatório para a corrida 1: 7h15

Corrida 1: 12h

Domingo

Classificatório para a corrida 2: 5h40

Corrida 2: 10h15