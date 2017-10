Tarumã recebe final do campeonato brasileiro e gaúcho de Endurance

(Foto: Divulgação)

Neste final de semana o Autódromo Internacional de Tarumã vai sediar a sexta etapa e grande final do Campeonato Brasileiro e Gaúcho do Dopamina Endurance. Na prova que terá três horas de duração, duas categorias definirão seus campeões nacionais da temporada 2017: a GT1 e a GT2. As disputas da GP1, P2 e P3 o título foi decidido por antecipação, ficando com a Porsche #20 de Marcel Visconde e Ricardo Maurício, o MRX #75 de Henrique Assunção e Fernando Ohashi e o Tubarão #69 de Julio Martini e Marcelo Vianna.

Mas se no Brasileiro muitas categorias já tiveram sua definição, no Gaúcho a briga na pista vai esquentar. Na categoria GP1 estão em jogo 150 pontos, com Fernando Poeta (MCR Lamborghini #18, na liderança com 315 pontos, logo atrás vem o Tubarão #05 dos atuais campeões Tiel de Andrade e Franco Pasquale, com 290 pontos, e Fernando Fortes, que chegou a vencer com a Lamborghini #18, mas disputou algumas etapas com o MR18 #117, com 290 pontos, o MRX #65 de Nilson Ribeiro e José Ribeiro é o terceiro colocado com 275 pontos, com Daniel Claudino e Ian Ely (MCR #71), com 235 pontos.

Na classe P3, a decisão do título tem três carros com chances matemáticas na disputa pelo título. Os líderes são Gustavo Simon e Rafael Simon (MRX #56) com 370 pontos, na segunda posição dois carros estão empatados com 230 pontos, o MRX #08 de Marcelo Giacomello, Matheus Stumpf e Renato Stumpf, e o Tubarão #69 de Martini e Vianna.

O título mais suado pode vir na GT1, onde tanto os campeões Brasileiro, quanto o Gaúcho, só serão conhecidos na bandeirada. A competitividade da categoria é muito grande desde a primeira etapa. A liderança é da Lamborghini #46 de Paulo Rutzen e Vilson Junior, com a Ferrari #155 de Carlos Kray e Ricardo Mendes, em segundo com 370 pontos, apenas 30 pontos atrás dos primeiros colocados.

A programação das Três Horas de Tarumã inicia na sexta-feira (27), com os treinos livres. No sábado, a definição do grid está marcada para as 10h30, com a largada às 15h, ao vivo nos canais do youtube e facebook da Endurance Brasil e da AutoMais.

Além da disputa na pista, a APE - Associação de Pilotos Endurance está preparando um "gran finale", com uma festa de premiação para pilotos, equipes e familiares. Aqueles que quiserem curtir essa emocionante disputa também poderão compartilhar de um confortável espaço de HC, com serviço de buffet e ambiente acolhedor.