Ayrton Senna, o musical: Cacá Bueno recebe Hugo Bonemer na Stock Car para laboratório

A história de Ayrton Senna, tricampeão mundial de F-1, com a essência da sua personalidade, caráter e com espírito guerreiro e de solidariedade, estará nos palcos do musical que estreia no Teatro Riachuelo Rio, no próximo dia 10. E para mergulhar nos bastidores do automobilismo o ator Hugo Bonemer, que interpretará o piloto brasileiro, viajou até Tarumã, no Rio Grande do Sul, onde foi recebido por Cacá Bueno e outros pilotos da Stock Car para ver de perto o dia-a-dia das competições de esporte a motor.

Produzido pela Aventura Entretenimento, em parceria com a família Senna e apresentado pelo Bradesco, "Ayrton Senna, o musical" tem roteiro de Claudio Lins e Cristiano Gualda. O elenco é formado por 24 atores/cantores/bailarinos/ acrobatas. Neste final de semana, Hugo Bonemer (Hair, Yank!, Rock in Rio, o musical e A Lei do Amor) passou o dia todo nos boxes da equipe Cimed Racing, que, além de Cacá Bueno, conta com Denis Navarro e outros dois campeões da Stock Car: Felipe Fraga e Marcos Gomes.

“Foi um laboratório excelente: pude acompanhar os pilotos em todas as suas atividades, nas reuniões com os engenheiros, nas decisões de acerto do carro, nos compromissos fora da pista, como entrevistas, e no convívio com os próprios companheiros de equipe. Todos estes detalhes ajudam muito a compreender o universo do automobilismo”, diz Hugo, que inclusive andou de carona com Cacá a mais de 200 km/h no carro de competição. "A volta rápida foi demais, bem emocionante", completou.

Cacá Bueno destacou o dia diferente nesta décima etapa da Stock Car, ajudando um ator a mergulhar no personagem de um piloto. “Estou muito ansioso para ver a história de Ayrton Senna em um musical, com certeza será um momento único para nós pilotos que temos nele um grande ídolo e uma grande referência. Buscamos passar ao Hugo (Bonemer) o máximo de informações sobre o mundo do esporte e ele estava muito interessado, fez muitas perguntas e com certeza saiu daqui de Tarumã com uma visão ainda mais aprofundada do automobilismo”, diz o pentacampeão da maior categoria do Brasil.