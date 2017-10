Copa São Paulo de Kart define últimos vencedores antes da Super Final em São Paulo

(Foto: Divulgação)

A nona etapa da Copa São Paulo de Kart foi realizada no último sábado (21) no Kartódromo Granja Viana em Cotia, na Grande São Paulo, e encerrou o Torneio KGV com grandes disputas em um traçado inédito e anti-horário.

As corridas começaram às 9h da manhã e a primeira categoria que entrou na pista foi a Rok Cup Executive. Na geral, Leonardo Marcelli ficou com a vitória na primeira bateria, enquanto o kart 12 da dupla Welson Jacometti e Renato Russo levou a melhor na Senior. Pela Master, Vicente Borges foi o vencedor. Na segunda bateria, Vicente triunfou na geral e na Master, enquanto a vitória na Senior foi novamente da dupla Jacometti e Russo.

A disputa seguinte aconteceu nas provas da Mirim e Cadete, que correm no mesmo grid. Heitor Farias triunfou nas duas provas entre os pilotos da Mirim e Antonella Bassani venceu as duas corridas da Cadete. Na Shifter, Bruno Griagatti faturou as duas corridas do sábado, com Caio Collet em segundo e João Rosate em terceiro em ambas as baterias.

A programação de baterias Rotax foi iniciada com a Max/ Masters. João Cunha levou o kart 24 para a vitória na geral da primeira bateria e na Masters o triunfo foi de Marcelo Manna. Na segunda bateria, Guilherme Peixoto ficou com a vitória e Manna novamente foi o melhor na classe Masters. Em seguida foi realizada a categoria Junior Max, que teve duas vitórias de Felipe Bartz após 20 voltas disputadas em cada bateria.

Abrindo a programação vespertina, a Micro Max teve uma grande disputa entre Enzo Bedani e Luigi di Lazzaro. Enzo venceu a corrida 1 com 0s696 de vantagem para Luigi, que deu o troco na segunda bateria e ganhou por apenas 0s233 de diferença para o adversário. Pela Sixspeed, Rogério Rodrigues e Luis Carvalho foram os vencedores das baterias.

Na Rotax DD2, Alberto Cattucci venceu as duas provas. Na classe Masters, Michel Aboissa terminou na frente na corrida 1 e Fernando Guzzi foi o primeiro na corrida 2.

A Fórmula 4 teve um dos maiores grids do final de semana com 21 participantes e a vitória na corrida única foi de Giuliano Forcollin. Na classe Senior, Raphael Filizola terminou com o primeiro lugar.

Na Mini Max, Vinícius Tessaro venceu as duas provas do sábado, ambas com Theo Manna em segundo e Daniel Murakami em terceiro lugar.

Fechando a programação da Copa SP, a Pro-500 teve vitória do kart número 0 dos Karteiros Car Racing após 80 minutos de prova. A equipe também foi a vencedora na classe Senior. O segundo lugar na classificação geral ficou com a GMF Competições, que foi a melhor colocada na classe Light. O terceiro lugar do pódio na geral ficou com o kart 319 da Car Racing.

A Super Final da Copa São Paulo acontecerá também no Kartódromo Granja Viana em 25 de novembro.