Franco Pasquale e Tiel Andrade decidem títulos do gaúcho e brasileiro de endurance em Tarumã

(Foto: Divulgação)

Garantir o vice-campeonato no certame Brasileiro e conquistar o bicampeonato do Gaúcho. Este é o objetivo dos pilotos Franco Pasquale/Tiel Andrade para a prova deste sábado no Autódromo Internacional de Tarumã (Viamão/RS), que encerra o Campeonato de Endurance.

A dupla espera fazer uma prova sem problemas para poderem buscar um bom resultado a bordo do protótipo MC Tubarão #5, equipado com motor Duratec 2.0 16v Turbo. O foco é terminar a corrida entre os três primeiros, pelo menos. Atualmente, os pilotos ocupam a vice-liderança do Campeonato Gaúcho na classe GP1, com 290 pontos, apenas 25 atrás de Fernando Poeta (MCR GrandAm Lamborghini V10 #18), com boas chances de conquistarem o título. Já no Brasileiro, Ricardo Maurício/Marcel Visconde já carimbaram o título por antecipação, então o foco da equipe é buscar a pontuação necessária para chegar o vice-campeonato.

E para alcançar o resultado almejado, a equipe aposta no bom retrospecto do carro na pista de Tarumã, onde a equipe costuma treinar e ter bom desempenho, a exemplo da vitória da primeira etapa. Franco Pasquale fala sobre a prova: “Tarumã é nossa casa, temos um ótimo histórico lá e nosso carro sempre anda muito bem nessa pista. Estamos focados em garantir o título gaúcho e ficar na vice liderança do Brasileiro. Acredito muito na nossa equipe e no meu companheiro Tiel para terminar a corrida entre os três primeiros.” Sobre o clima, disse: “Existe alguma chance de chuva, o que pode equilibrar as coisas, mas vamos dar nosso melhor com qualquer clima para encerrarmos a temporada com um ótimo resultado”, completou Franco.

A programação oficial começa na sexta, com treinos livres. No sábado ocorrerá o classificatório às 10h30, e a largada para a prova de três horas de duração acontecerá às 16h.