Copa Petrobras terá cinco estreantes e pilotos de quatro regiões do Brasil

Em 19 anos, a Seletiva de Kart Petrobras – um dos principais torneios da modalidade no Brasil – coleciona números e histórias marcantes do kartismo brasileiro. Para se ter uma ideia, metade do atual grid da Stock Car disputou ao menos uma decisão da Seletiva no passado e alguns foram campeões (Julio Campos em 2000, Sérgio Jimenez 2001, Rafael Suzuki 2007 e Felipe Fraga 2010). O evento também já teve entre os seus finalistas pilotos que chegaram à Fórmula 1 (Felipe Nasr) e Fórmula Indy (Bia Figueiredo, Raphael Mattos e Mario Romancini).



E, a partir desta terça-feira (dia 31), um novo capítulo da Seletiva de Kart Petrobras começa a ser escrito. Será o primeiro dia da final de 2017, que será encerrada na quarta-feira (1). As disputas acontecerão no kartódromo da Granja Viana, em Cotia (SP), que será palco da decisão pela sétima vez e foi onde tudo começou, em 1999, ano em que Danilo Dirani tornou-se o primeiro campeão da Seletiva.



Na briga pela maior premiação do kartismo nacional, estarão os melhores pilotos da categoria Graduados, selecionados ao longo do ano nos principais campeonatos nacionais: Pedro Goulart, Arthur Leist, Edgar Bueno Neto, Pedro Henrique Gurgacz, Gabriel Paturle, Lucas Grosskopf, Lucas Okada, Enzo Elias, Murilo Coletta, Vinícius Ponce, Sérgio Crispim e João Rosate.



Eles representarão quatro regiões do Brasil, sendo seis estados e mais o Distrito Federal: Nordeste (Paraíba), Centro-Oeste (Goiás e Brasília), Sudeste (São Paulo e Minas Gerais) e Sul (Rio Grande do Sul e Paraná). Dos 12, cinco são estreantes (Gurgacz, Bueno Neto, Grosskopf, Elias e Ponce). Os demais tentarão o título pela segunda vez, sendo Okada o que mais se aproximou (foi o terceiro colocado no ano passado). Goulart, que conquistou este ano o título de Campeão Brasileiro, também foi finalista em 2016 e terminou em décimo. Completando alguns dados sobre a decisão de 2017, quatro pilotos têm 15 anos, um 16 e os demais 17 anos.



“Temos um grupo bem forte de pilotos nesta final, quase um equilíbrio entre estreantes e ‘veteranos’, e acredito que será mais uma decisão cheia de emoção, onde o nosso objetivo é fazer com que o talento destes pilotos se sobressaia. Fico feliz também em ver pilotos de várias regiões do Brasil, pois este é um dos objetivos primordiais da Seletiva nestes anos, em poder ajudar a fortalecer o kartismo no país todo. A expectativa não poderia ser melhor e não vejo a hora de começarmos as disputas”, destacou Binho Carcasci, organizador e idealizador da Seletiva.



A programação da final da 19a edição começa na terça-feira, dia 31, com o warm up a partir das 9h45. Neste primeiro dia, também acontecem as três tomadas de tempo, a partir das 10h15. Na quarta-feira, dia 1o, o evento também terá início com um warm up às 9 horas e o início das corridas às 10 horas. O evento está previsto para terminar às 17 horas.

Veja os currículos dos finalistas: http:// seletivadekartpetrobras.com. br/noticia_detalhe.php?id=571



Programação Final 19a edição da Setiva de Kart Petrobras:



Terça-feira (31/10/2017)

8:30h – Apresentação dos pilotos no kartódromo

9:00h – Pesagem dos pilotos

9: 30h – Briefing e foto oficial

9:45h – Warm Up

10:15h – Início da 1a. Tomada de tempo

Seqüência – 2a. Tomada de tempo

Seqüência – 3a. Tomada de tempo



Quarta-feira (01/11/2017)

8:30h – Apresentação dos pilotos no kartódromo

8:45h – Briefing

9:00h – Warm Up

10:00h – Início das corridas

12:00h – Prova para jornalistas / convidados 13:00h – Reinício das corridas

17:00h – Pódio



Os 12 Finalistas da Seletiva de Kart Petrobras 2017:

Pedro Goulart (RS), 17 anos

Edgar Bueno Neto (PR), 15

Arthur Leist (RS), 16

Gabriel Paturle (MG), 17

Lucas Grosskopf (MG), 17

Lucas Okada (DF), 17

Murilo Coletta (SP), 17

Vinícius Ponce (SP), 15

Enzo Elias (DF), 15

Pedro Henrique Gurgacz (PR), 15

Sérgio Crispim (PB), 17

João Rosate (GO), 17