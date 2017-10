Thiago Vivacqua pontua em Barcelona e finaliza temporada do EuroFormula na sétima posição

(Foto: Divulgação)

A última etapa da temporada 2017 da EuroFormula Open foi marcada pelas adversidades e pela superação do piloto Thiago Vivacqua. Logo no início dos trabalhos em Barcelona (Espanha), o brasileiro teve problemas com o motor que vinha perdendo potência ao longo dos treinos. A equipe Campos Racing efetuou a troca do motor, mas Thiago teve que sacrificar a participação na segunda, e última, sessão de treinos livres, na sexta-feira (27). O piloto do carro #2 classificou para a primeira corrida, no sábado (28) e ficou com a 11ª colocação e terminou a primeira prova em 10º, voltando a pontuar. No domingo (29), o piloto repetiu os resultados do dia anterior, largando da sexta fila e chegando novamente em 10º. O título do campeonato ficou com o britânico Harrison Scott, da equipe RP Motorsport.

Com os resultados, Thiago somou dez pontos no campeonato e terminou a temporada na sétima colocação, empatado com o polonês Alex Karkosik, sendo o melhor brasileiro na categoria. “Foi uma temporada de muito aprendizado. Fiz o possível junto com a Campos Racing, mas infelizmente me faltou sorte em alguns momentos. Coisas de corrida. Consegui uma vitória durante a temporada, mas perdi alguns pontos importantes quando tive algumas etapas sacrificadas, como Estoril, Monza e Jerez. Foram dois pneus furados na Itália após ser tocado, entre outras coisas que também não tirei melhor proveito de minha parte”, disse o piloto de 20 anos.

Thiago termina o campeonato com 98 pontos, tendo como melhores resultados a vitória na primeira corrida em Hungaroring, na Hungria, e mais dois pódios em terceiro lugar, ambos nas segundas corridas em Estoril (Portugal) e Spa-Francorchamps (Bélgica). Fora os pódios, ainda foram mais oito corridas dentro do top-10. “É um campeonato bem bacana e muito competitivo”, completou.

Durante todo o ano, Thiago Vivacqua pilotou 1155,73km durante as corridas e 2285,85km nos treinos e um total de 17 voltas na liderança das provas.

A EuroFormula 2017 teve oito etapas, com 16 provas disputadas em sete países diferentes, passando pelos mais tradicionais circuitos europeus, sendo eles Estoril (Portugal), Spa-Francorchamps (Bélgica), Paul Ricard (França), Hungaroring (Hungria), Silverstone (Inglaterra), Monza (Itália), Jerez e Barcelona (ambos na Espanha).

Veja os resultados das corridas em Barcelona:

Corrida 1

1. #17 Devlin De Francesco (CAN), Carlin Motorsport, 19 voltas em 35min20s642

2. #24 Ameya Vaidyanathan (IND), Carlin Motorsport, a 1s583

3. #11 Alex Karkosik (POL), RP Motorsport, a 4s320

4. #16 Nikita Troitskiy (RUS), Drivex School, a 5s150

5. #4 Lorenzo Colombo (ITA), Campos Racing, 5s598

6. #9 Felipe Drugovich (BRA), RP Motorsport, a 6s799

7. #7 Jannes Fittje (DEU), RP Motorsport, a 9s653

8. #34 Matheus Iorio (BRA), Campos Racing, a 12s313

9. #77 Guilherme Samaia (BRA), Carlin Motorsport, a 15s042

10. #2 Thiago Vivacqua (BRA), Campos Racing, a 15s561

11. #3 Simo Laaksonen (FIN), Campos Racing, a 16s063

12. #43 Pedro Cardoso (BRA), Teo Martin Motorsport, a 17s331

13. #20 Petru Florescu (ROU), Fortec Motorsports, a 18s110

14. #42 Eliseo Martinez (ESP), Teo Martin Motorsport, a 19s003

15. #12 Christian Hahn (BRA), Drivex School, a 22s054

16. #22 Daniil Pronenko (RUS), BVM Racing, a 23s736

17. #8 Lodovico Laurini (ITA), RP Motorsport, a 26s130

NÃO CLASSIFICADOS

18. #55 Joey Mawson (AUS), BVM Racing, a 14 voltas

19. #1 Cameron Das (USA), Campos Racing, a 14 voltas

20. #14 Tarun Reddy (IND), a Drivex School, a 19 voltas

21. #19 Ben Hingeley (GBR), Fortec Motorsports, a 19 voltas

Corrida 2

1. #9 Felipe Drugovich (BRA), RP Motorsport, 17 voltas em 28min34s697

2. #16 Nikita Troitskiy (RUS), Drivex School, a 0s260

3. #24 Ameya Vaidyanathan (IND), Carlin Motorsport, a 6s208

4. #55 Joey Mawson (AUS), BVM Racing, a 7s609

5. #17 Devlin De Francesco (CAN), Carlin Motorsport, a 8s083

6. #4 Lorenzo Colombo (ITA), Campos Racing, a 8s921

7. #7 Jannes Fittje (DEU), RP Motorsport, a 11s028

8. #3 Simo Laaksonen (FIN), Campos Racing, a 11s508

9. #11 Alex Karkosik (POL), RP Motorsport, a 12s723

10. #2 Thiago Vivacqua (BRA), Campos Racing, a 23s884

11. #20 Petru Florescu (ROU), Fortec Motorsports, a 25s747

12. #19 Ben Hingeley (GBR), Fortec Motorsports, a 28s600

13. #42 Eliseo Martinez (ESP), Teo Martin Motorsport, a 28s972

14. #1 Cameron Das (USA), Campos Racing, a 29s802

15. #43 Pedro Cardoso (BRA), Teo Martin Motorsport, a 30s059

16. #77 Guilherme Samaia (BRA), Carlin Motorsport, a 33s474

17. #8 Lodovico Laurini (ITA), RP Motorsport, a 40s130

18. #12 Christian Hahn (BRA), Drivex School, a 40s956

19. #22 Daniil Pronenko (RUS), BVM Racing, a 42s031

20. #34 Matheus Iorio (BRA), Campos Racing, a 3 voltas

21. #14 Tarun Reddy (IND), Drivex School, a 4 voltas

Classificação final do campeonato de pilotos:

1. #10 Harrison Scott, 340 pontos

2. #16 Nikita Troitskiy, 222

3. #17 Devlin De Francesco, 172

4. #24 Ameya Vaidyanathan, 168

5. #18 Jannes Fittje, 159

6. #3 Simo Laaksonen, 100

7. #2 Thiago Vivacqua, 98

8. #11 Alex Karkosik, 98

9. # 34 Matheus Iorio, 52

10. #20 Petru Florescu, 45

11. #19 Ben Hingeley, 44

11. #42 Eliseo Martinez, 44

13. #1 Raoul Hvman, 28

14. #14 Tarun Reddy, 27

15. #1 Cameron Das, 13

16. #12 Christian Hahn, 11

17. #77 Guilherme Samaia, 7

18. #8 Lodovico Laurini, 6

19. #43 Pedro Cardoso, 3

20. #44 Javier Cobián, 2

21. #21 Alexey Chuklin, 1

22. #55 Daniel Lu, 0

23. #22 Daniil Pronenko, 0

24. #20 Najiy Ayyad Razak, 0

25. #19 Yan Leon Shlom, 0

Classificação final do campeonato de equipes:

1. RP Motorsport, 138 pontos

2. Carlin Motorsport, 90

3. Drivex School, 84

4. Campos Racing, 50

5. Fortec Motorsports, 30

6. Teo Martin Motorsport, 9

7. BVM Racing, 0