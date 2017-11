Stock Car apresenta novidades na penúltima etapa da temporada

(Foto: Divulgação)

A Stock Car retorna a Goiânia, depois de sete meses ao palco da abertura da temporada, e chega com boas novidades. A penúltima etapa da temporada 2017 foi batizada de Goiânia 500, onde os motores da maior categoria do país terão 500 hp, tornando os carros ainda mais rápidos, já que nas etapas anteriores tinham 450 hp.

Para o piloto da Timken, Julio Campos, esse ingrediente a mais renderá boas emoções ao público e um novo desafio a pilotos e equipes. “Essa novidade é muito legal para nós que estamos guiando, pois ficará um carro bem mais complicado do meio da corrida para o final, porque vai faltar bastante tração, o que torna o carro mais difícil de guiar e vai ajudar quem conseguir economizar mais pneu durante a corrida e, lógico, um carro mais rápido sempre é mais legal de guiar e isso só vem dar um espetáculo ainda maior ao público”, explicou Campos, da equipe Prati Donaduzzi.

A programação da Goiânia 500, válida pela rodada dupla da 11ª etapa do campeonato, inicia na sexta-feira (17) com o shakedown às 09h35, às 10h10, os carros voltam para a pista para o primeiro treino livre e às 12h55 acontece o segundo ensaio do dia. No sábado (18), às 08h55 está marcado o terceiro treino livre e às 13h a classificação que definirá o grid de largada, ao vivo no Sportv3. No domingo, a primeira corrida está marcada para as 13h, com a segunda corridas às 14h10, ambas com transmissão ao vivo no Sportv3.