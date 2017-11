Rapha Abbate é destaque em ano de estreia na Lamborghini Super Trofeo Europeia

(Foto: Divulgação)

O paulista Raphael Abbate, de 26 anos, iniciou na temporada 2017 um novo desafio, correndo nas principais pistas da Europa na Lamborghini Super Trofeo Europeia. Em cinco provas disputadas até aqui, o piloto, que conta com o apoio da Promax Bardahl, foi ao pódio em quatro delas e conquistou três pole positions, correndo em dupla com o japonês Yuki Nemoto.

Neste final de semana (dias 16 a 19), a dupla estará na briga pela vitória e pelo título nos campeonatos Europeu e Mundial no circuito de Ímola, na Itália. Eles ocupam o quarto lugar na temporada europeia, a 12 pontos dos líderes e ainda com chances de serem campeões no traçado de 4.909 metros.

“A categoria é espetacular, disputamos as corridas nos circuitos mais tradicionais da Europa com pilotos de altíssimo nível e carros super velozes. A maior dificuldade de adaptação que senti foi em relação a correr em duplas, pois devemos ter um sincronismo perfeito durante os pit stops para não perder tempo e também fazer um ajuste de setup em que os dois pilotos se adaptem ao carro”, contou Abbate, que tem uma carreira repleta de títulos e vitórias desde o kart, passando por Fórmula Ford, Fórmula 3, F-2000 Norte-americana, Mini Challenge, Brasileiro de Turismo e Stock Car.

Se a sinergia com o companheiro era uma preocupação, este é um ponto que atualmente não incomoda mais o brasileiro. “O Nemoto foi um piloto com grande destaque no kartismo no Japão e revelação no campeonato de Fórmula 4, que tem parceria com a Lamborghini. Suas competências o levaram a disputar o campeonato Italiano de GT, onde ele venceu a maior parte das provas. Foi uma surpresa muito grande descobrir o quão talentoso e competitivo ele é e, com a nossa troca de culturas, estamos aprendendo muito como piloto e pessoa. Nossa parceria é muito grande dentro e fora da pista, trocando sempre informações e realizando os treinamentos pré corrida juntos, o que nos tem trazido ótimos resultados”, explicou.

A dupla tem quatro segundos lugares (Monza/Ita, Silverstone/Ing, Spa-Francorchamps/Bel e Nurburgring/Ale) e um quarto (Paul Ricard/Fra). “A última etapa será bastante agitada. Vamos disputar quatro corridas, duas pelo Campeonato Europeu e duas pelo Mundial, ambas com chances de conquistar o título. Esta será minha primeira vez no circuito de Ímola, mas testei muito no simulador e minha equipe e meu companheiro têm um ótimo histórico da pista. Acredito que estamos bem preparados para esta disputa”, continuou Abbate.

Os ótimos resultados do brasileiro também renderam um convite especial. “Estou participando de um programa de jovens talentos ministrado pela Lamborghini, aonde temos acompanhamento de experientes pilotos para desenvolver a melhor performance nas pistas, sendo constantemente avaliados, trocando informações com os demais pilotos do programa para todos evoluírem durante os finais de semana de corrida”, contou.

Para finalizar, Abbate também falou sobre sua super máquina, uma Lamborghini Huracan preparada para corrida, chamada Huracan Super Trofeo. “Nosso carro é equipado com um motor de 620cv V10 aspirado. A potência e aerodinâmica são realmente impressionantes, completando uma volta nos circuitos no mesmo tempo que um carro de GT3 atual, atingindo velocidade máxima ao redor dos 290 km/h no final das retas. Uma das grandes diferenças deste carro para o Stock Car, que disputei nos últimos anos, são os recursos eletrônicos como Controle de Tração e ABS, que devemos constantemente ajustar para garantir o melhor desempenho do carro, de acordo com as condições dos pneus e a quantidade de combustível, que muda drasticamente a dinâmica com a diferença de peso”, finalizou Abbate.

Reconhecida por sua completa linha de lubrificantes, aditivos, graxas, entre outros produtos no setor automotivo e industrial, a Promax Bardahl patrocina equipes e pilotos nas principais categorias do automobilismo nacional (Stock Car, Mercedes-Benz Challenge, Porsche Cup e kart) e também está presente em outras modalidades esportivas, com destaque para o ciclismo.