Antonella Bassani conquista 8º lugar no Mundial de Kart Rotax em Portugal

(Foto: Divulgação)

Após uma semana intensa de disputas, Antonella Bassani conquistou o 8º lugar na decisão do Rotax Max Challenge Grand Finals, conhecido também como as Olimpíadas do Kart. O campeonato, realizado em Portimão, Portugal, reuniu 36 pilotos na categoria Rotax Micro Max - classificados por seus triunfos em disputas regionais, nacionais e internacionais de competições que utilizam os motores Rotax ao redor do mundo. Em sua primeira experiência na Europa, Totti ressaltou o grande aprendizado e evolução, em um ano que tem sido muito positivo para a pilota de 11 anos.

O resultado final foi construído com muito trabalho de Antonella e sua equipe. Todos os pilotos recebem equipamentos idênticos, então há um grande equilíbrio nas disputas. Na tomada de tempos, a concordiense ficou apenas com o 22º lugar, e depois terminou as baterias classificatórias em 13º e 28º. O grande salto aconteceu durante a pré-final, quando Antonella largou em 21º e em apenas nove voltar terminou em 9º lugar - garantindo uma boa posição de largada na grande final.

A decisão do título, neste sábado, foi emocionante. Totti conseguiu avançar bem nas primeiras voltas, e brigava por um lugar no top-5, porém, na segunda metade da prova, seu motor perdeu um pouco de rendimento, e ela cruzou a linha de chegada em 8º lugar.

Única mulher brasileira na competição, Antonella comentou a importância do resultado internacional, que serve como motivação para os últimos desafios do ano e também para sua próxima temporada, quando vai subir de categoria. “Larguei bem hoje na final, e estava focada no objetivo, que em muitos pontos foi alcançado. Queria muito conquistar um pódio, mas o 8º lugar no Mundial de Rotax, em minha primeira vez na Europa, foi um resultado muito bom também. Foi uma semana de bastante aprendizado. Aqui o chassi, os pneus, era tudo diferente do que estou acostumada, mas com muito trabalho conseguimos evoluir bastante e fazer boas corridas, com várias ultrapassagens. Isso me deixa bem animada para a próxima temporada, quando estarei em uma nova categoria, cheia de novos desafios”.