Aumento de potencia na Stock Car anima Diego Nunes

(Foto: Divulgação)

Palco da etapa de abertura, a cidade de Goiânia recebe neste final de semana a penúltima etapa da Stock Car 2017. E a animação de pilotos e equipes não vem só por conta da reta final da temporada e sim por uma novidade: o aumento da potência dos motores.

A mudança vem com a soma de 50 cavalos a mais nos motores da principal categoria do automobilismo nacional, que passam de 450hp para 500hp, onde irão interferir na competitividade gerando mais disputas e deixando a competição ainda mais atrativa para o público. A etapa também foi batizada de Goiânia 500.

A novidade foi aprovada pelo piloto paulista da Hero Motosport, Diego Nunes que tem o circuito como um dos favoritos. "É uma pista que gosto muito. É a minha preferida. Temos um carro bom. Vamos ver agora como ele vai se comportar com 500 cavalos, porque o setup dá uma alterada, mas a expectativa é boa, com certeza a novidade acrescentou muito a categoria", contou.

Nunes tem um bom histórico nos resultados da pista do centro oeste do país, e chega na etapa com um bom retrospecto das últimas corridas onde se manteve entre os dez melhores nas últimas quatro etapas. "Encontramos um bom acerto e vamos atrás do primeiro pódio do ano, marcar bastante pontos e subir no campeonato", ressaltou o piloto, que tem patrocínio da Harald, Petronas, Vigor e Nutry.

Com essa alteração nos motores, os pilotos conduzirão os carros como se tivessem acionado o push durante toda a prova, e isso também altera as estratégias de pit stops para reabastecimento e troca de pneus, pois os carros devem consumir 20% a mais de combustível e gerar mais gasto de pneus.

A programação da Goiânia 500, válida pela rodada dupla da 11ª etapa do campeonato, inicia na sexta-feira (17) com o shakedown às 09h35, às 10h10, os carros voltam para a pista para o primeiro treino livre e às 12h55 acontece o segundo ensaio do dia. No sábado (18), às 08h55 está marcado o terceiro treino livre e às 13h a classificação que definirá o grid de largada, ao vivo no Sportv3. No domingo, a primeira corrida está marcada para as 13h, com a segunda corridas às 14h10, ambas com transmissão ao vivo no Sportv3.