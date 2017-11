Allam Khodair busca na experiência boa colocação pela Stock Car em Goiânia

(Foto: Divulgação)

Depois de conquistar o seu melhor resultado no ano com um Top5 em Tarumã, Allam Khodair que voltar a subir ao pódio. E a disputa deste final de semana, em Goiânia, parece reunir as condições perfeitas para o Japonês Voador quebrar o jejum de troféus da temporada. A prova válida pela penúltima etapa do campeonato contará com potência extra nos motores, que passam a ter 500cv. A inovação que deixará os carros mais rápidos também deve trazer mudanças na estratégia de corrida, tocada e equilíbrio de forças, o que pode favorecer o piloto da equipe Full Time Texaco.

“Com o carro mais rápido e, consequentemente, mais arisco, a experiência e qualidade do piloto tende a aparecer ainda mais. O carro terá menos tração, terá um comportamento diferente nas freadas, será necessário ter muito mais habilidade e confiança para ser rápido e, por isso, as diferenças de tempo entre os pilotos tendem a ser maiores. O crescimento que tivemos nas últimas etapas, com um carro mais competitivo, também nos deixa muito mais animados para esta disputa”, disse o Japonês Voador.

Com a potência extra no motor, será como se os carros tivessem o botão de ultrapassagem acionado durante toda a prova. Porém, o “push to pass” ainda será usado, colocando mais 30cv quando acionado pelo piloto. Ao longo da temporada, a potência máxima dos propulsores da Stock Car foi de 450cv.

Os motores “envenenados” da Goiânia 500 começam a roncar na sexta-feira, com treinos livres marcados para as 10h10 e 12h55. O sábado começa com um último ensaio às 8h55, seguido do treino classificatório, às 13h. A rodada dupla de domingo também tem largada marcada para as 13h. A disputa que define o grid e as duas provas do final de semana contam com transmissão ao vivo do Sportv.