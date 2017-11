Giulio Borlenghi busca novo pódio após vitória na última etapa do Brasileiro de Turismo em Goiânia

(Foto: Divulgação)

O paulista Giulio Borlenghi vem embalado no Brasileiro de Turismo para a disputa da penúltima etapa da temporada neste final de semana em Goiânia. O piloto da Full Time Academy venceu a corrida passada em Londrina com um show de ultrapassagens após largar da última posição e agora quer mais um ótimo resultado para continuar subindo no campeonato.

"Estou com uma grande expectativa para essa rodada dupla, principalmente por estar vindo de uma vitória. Foi muito difícil chegar até aqui e conseguir a primeira vitória, mas o mais difícil ainda é se manter no topo. A pista é uma das poucas que eu já andei, foi onde realizamos a primeira etapa do ano e até fui o pole position na corrida 2", lembra Borlenghi.

Com quatro pódios conquistados no ano, o piloto de Santos é o oitavo colocado no campeonato com 81 pontos e está apenas sete pontos atrás do quarto colocado na tabela. Por isso, um dos objetivos de Giulio é entrar para o top-5 com dois bons resultados nesta etapa antes da decisão em Interlagos, que terá pontuação dobrada no dia 10 de dezembro.

"Goiânia é uma pista em que eu me adaptei muito bem quando andei pela primeira vez e, depois de conhecer todos os circuitos do calendário, posso dizer que é uma das minhas pistas preferidas. Vou lutar bastante para trazer dois bons resultados e quem sabe ficamos entre os cinco melhores da competição", diz Borlenghi, que tem apenas 20 anos e faz sua primeira temporada completa no automobilismo após sair do kart.

Os treinos do Brasileiro de Turismo serão iniciados nesta sexta-feira, a partir das 11h25. A classificação será no sábado às 8h35 da manhã e no mesmo dia acontece a corrida 1, que terá largada às 14h35. A corrida 2 será no domingo às 8h25 e as duas provas terão transmissão ao vivo dos canais Sportv.

Confira a programação de pista do Brasileiro de Turismo:



Sexta-feira, 17 de novembro



11h25 - 12h05 – 1º Treino Livre Campeonato Brasileiro de Turismo

15h35 - 16h15 – 2º Treino Livre Campeonato Brasileiro de Turismo



Sábado, 18 de novembro



08h35 - 08h45 – Classificação Campeonato Brasileiro de Turismo

14h35 – Largada (Corrida 1) Campeonato Brasileiro de Turismo



Domingo, 19 de novembro



08h25 - Largada (Corrida 2) Campeonato Brasileiro de Turismo

Classificação do campeonato: