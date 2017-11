Caio Collet corre em Las Vegas pelo SKUSA SuperNationals

(Foto: Divulgação)

Um dos principais nomes do kartismo brasileiro atual, o paulista Caio Collet, de 15 anos, viverá uma nova experiência em sua carreira neste final de semana (18 e 19). Pela primeira vez, o piloto de fábrica da Birel ART Racing vai disputar o SKUSA SuperNationals.

O evento – um dos mais importantes do kartismo norte-americano – acontecerá na pista localizada no Las Vegas Convention Center. Será a 21a edição do SKUSA e 10 categorias estarão em disputa.

Collet vai correr pela equipe PSL Karting, que representa a Birel nos EUA. A categoria X30 Sênior, na qual o brasileiro está inscrito, já conta com quase 100 nomes na luta pelo título. Os treinos em Las Vegas tiveram início na quarta-feira (15) e a programação prossegue até domingo (19), quando será realizada a Final.

“Será a primeira vez que vou participar do SKUSA e também nunca corri em Las Vegas. Estou bastante animado, pois sempre tive muita vontade de competir lá. Vai ser uma experiência nova e a expectativa é positiva. Vou correr com o chassi da Birel, mas o motor será diferente do que eu usei no Europeu e no Mundial este ano, já que no SKUSA todos usam motores iguais”, comentou Collet, que integra o seleto grupo de pilotos da All Road Management de Nicolas Todt.

Com diversos títulos e vitórias no kartismo nacional e internacional, Collet corre há dois anos pela Birel na Europa, medindo forças com os melhores kartistas do mundo. O brasileiro chamou a atenção no cenário internacional ao conquistar em 2015 o terceiro lugar no Mundial de Kart, tirando o Brasil de um jejum de 17 anos sem pódios na competição.

Para acompanhar o SKUSA SuperNationals, acesse: www.superkartsusa.com