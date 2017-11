Matheus Leist disputa temporada 2018 da Fórmula Indy

(Foto: Divulgação)

Campeão da F-3 Inglesa em 2016 e destaque na Indy Lights em 2017 com três vitórias, Matheus Leist fará dupla com o também brasileiro Tony Kannan na equipe Foyt em 2018. O gaúcho de 19 anos foi um dos grandes nomes do País no automobilismo neste ano, principalmente por ter conseguido o feito de vencer as 100 Milhas de Indianápolis, prova mais importante da categoria de acesso à Indy.

"Este é um momento especial na minha carreira e estou muito feliz pela maneira que as coisas vem acontecendo para mim. É difícil acreditar que estarei pilotando na equipe de AJ Foyt, uma lenda do automobilismo. Ter o Tony ao meu lado também será uma ótima experiência, porque ele é um ídolo para mim desde que sou criança. Nós somos dois pilotos de gerações diferentes, mas não posso esperar para estar com ele na pista e aprender o máximo com ele na Indy", disse Leist, que irá pilotar o Chevrolet ABC Supply de número 4.

Quem tomou a decisão de contratar Leist e assim formar uma inédita dupla de pilotos brasileiros foi A.J. Foyt, dono da equipe, que admitiu estar bem ansioso para o início da próxima temporada. "Eu queria um começo diferente para 2018. Eu acho que a combinação de um piloto experiente como o Tony e a vontade de um piloto jovem como Matt (Matheus Leist, apelido que AJ deu ao seu mais novo piloto) com certeza irá funcionar", diz Foyt.

Leist, que completou 19 anos em setembro, será o piloto mais jovem do grid e irá entrar para o time mais antigo da categoria. O piloto gaúcho acredita que irá aprender bastante na parceria com Kanaan, piloto campeão das 500 Milhas em 2013.

Matheus ganhou bastante destaque nos Estados Unidos pela sua temporada de estreia na Indy Lights, onde venceu três corridas, sendo duas delas com pole position e em circuitos históricos do país: Indianápolis e Road América.

O destaque de Leist nos EUA foi impulsionado pela sua performance de 2016 na Fórmula 3 Inglesa, onde conseguiu quatro vitórias e 11 pódios.

"Entrei no automobilismo há 11 anos, e, desde que comecei no kart em 2006, eu sempre sonhei em entrar em uma categoria top do automobilismo. Estou muito agradecido pelas oportunidades que tive até agora e pelos grandes momentos que já vivi. Penso todos os dias que a melhor decisão que tive na carreira foi a de vir para os EUA no final de 2016. Aqui as coisas aconteceram bem rápido e os bons pilotos têm ótimas oportunidades. A Fórmula Indy é uma das melhores categorias do mundo e o campeonato é impressionante por ter uma combinação de pista ovais, de ruas e autódromos de alta velocidade. Estou realizando um grande sonho", disse Leist.

Chefe da equipe, Larry Foyt falou sobre as novidades para a próxima temporada. "Nós tivemos que tomar algumas decisões difíceis, mas fizemos tudo com foco no fortalecimento do nosso programa geral. Estamos nos posicionando para sermos fortes candidatos na próxima temporada. Os testes e o desenvolvimento que estamos preparando, combinados com o novo kit aerodinâmico para todo o campeonato, devem nos ajudar a sermos competitivos e consistentes", concluiu Larry.

Leist e Kanaan devem fazer seu primeiro teste com o novo carro no início de janeiro no circuito de Sebring. A Fórmula Indy iniciará a temporada com o Grande Prêmio de São Petersburgo, na Flórida, em 11 de março.