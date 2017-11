Augusto Farfus conquista 2º lugar na corrida classificatória em Macau pelo FIA GT World Cup

Google Plus

(Foto: Divulgação)

Numa das mais tradicionais pistas do automobilismo mundial, Augusto Farfus começou da melhor forma possível sua participação no FIA GT World Cup – a Copa do Mundo de carros de Gran Turismo. Saindo em 6º, o brasileiro fez uma grande largada e conquistou o 2º lugar na corrida classificatória, neste sábado (18), e subiu ao pódio pela terceira vez em Macau. Assim, o piloto larga na primeira fila na corrida decisiva, que acontece neste domingo.

Farfus tem um ótimo histórico no desafiador circuito de rua de Macau, com duas vitórias quando corria pelo WTCC, em 2005 e 2009. Neste ano, a bordo de uma BMW M6 GT3, da equipe Team Schnitzer, em uma edição especial de Art Car, o curitibano esteve competitivo desde os primeiros treinos, e garantiu o 6º lugar entre 19 pilotos no grid de largada para a prova classificatória.

A corrida foi cheia de emoções. Farfus fez uma ótima largada e ainda na reta pulou para 3º. Poucas curvas depois, um grande acidente envolveu 12 carros, interrompendo a corrida com bandeira vermelha para retirada dos carros e detritos. Com 8 carros permanecendo na disputa, Farfus conquistou mais uma posição na relargada e cruzou a linha de chegada com o 2º lugar, comemorando mais um pódio em Macau. A vitória ficou com Edoardo Mortara.

“Macau é um lugar especial. Os muros estão sempre perto, então foquei bastante em fazer uma boa largada – e isso funcionou. Quando vi as três Mercedes lado a lado, pensei “É a minha chance”, e consegui estar em 3º antes da primeira curva. Depois todos viram o que aconteceu, isso é Macau, qualquer coisa pode acontecer em todas as curvas. O 2º lugar foi um ótimo resultado. A última vez que corri aqui com o Team Schnitzer, ainda pelo WTCC, nós vencemos, então, espero ter uma boa chance de mais uma vitória amanhã”. Comentou o piloto.

Neste domingo, a partir das 2h10 horas (horário de Brasília), acontece a corrida principal, e Farfus larga na primeira fila. A prova, de 18 voltas de duração, pode ser acompanhada ao vivo pelo site https://livestream.com/ MacauGP-Global/MacauGP2017.