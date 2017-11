Stock Car tem vitórias de Daniel Serra e Átila Abreu em Goiânia

(Foto: Fernanda Freixosa)

Mais potentes e agressivos, os carros da Stock Car deram um show de ultrapassagens e disputas na 11ª e penúltima etapa da temporada, a Goiânia 500 – em referência ao aumento de potência dos motores V8 para 500 cavalos – empolgou o público que lotou as arquibancadas e camarotes do Autódromo Internacional Ayrton Senna na capital goiana. As vitórias nas duas provas ficaram com Daniel Serra, que aumenta sua margem na liderança do campeonato, e Átila Abreu, o terceiro na tabela de pontuação.



O piloto que se destacou em todos os treinos também deixou sua marca na primeira corrida. O português António Félix da Costa, substituto de Alberto Valério na equipe HERO Motorsports, largou em sexto, mostrou extrema competência e terminou a primeira corrida na terceira posição, garantindo ao time seu primeiro pódio na Stock Car. Na disputa inicial, Ricardo Zonta bem que tentou tomar a ponta de Serra, mas teve de se contentar com o segundo lugar.



Com os dez primeiros colocados em ordem inversa no grid da prova 2, Átila Abreu usou de estratégia parecida com a que garantiu a Daniel a vitória na disputa anterior. O piloto da Shell Racing foi escoltado no pódio por Max Wilson e pelo pentacampeão Cacá Bueno.



Na tabela, Serra soma agora 325 pontos, contra 306 de Thiago Camilo. Átila soma 254, diante de 236 de Max e 22 de Fraga. Cacá é o sexto com 215, cinco a mais que Rubens Barrichello, o sétimo. Marcos Gomes, com 198, Ricardo Maurício com 181, e Gabriel Casagrande, com 176, fecham os dez melhores do campeonato antes da finalíssima que acontece no dia 10 de dezembro em Interlagos.



PRIMEIRA CORRIDA

Com nuvens fechando praticamente todo o Planalto Central, a Goiânia 500 começou com ameaça de chuva, que acabou não se concretizando. Com pista seca, a disputa começou quente: já na primeira volta escaparam da pista Antonio Pizzonia, Tuka Rocha, Allam Khodair, Márcio Campos, Cacá Bueno e Felipe Lappena. Na frente, Daniel Serra manteve a ponta enquanto Marcos Gomes perdia três posições – para Ricardo Maurício, Thiago Camilo e Ricardo Zonta.



Logo depois, o piloto da Shell Racing ultrapassou o representante da Ipiranga e, com o furo de pneu que tirou Ricardo Maurício da primeira prova, ficou em segundo lugar. O português António Félix da Costa empolgava o público presente ao também escalar o pelotão até chegar em terceiro, bem próximo dos dois líderes após os pit stops.



A entrada do carro de segurança na 21ª volta agrupou o grid e deixou aberta, entre os três primeiros colocados, a disputa pela vitória. Contudo, Serra defendeu-se bem dos ataques de Zonta, que também era assediado por da Costa, e na bandeira quadriculada as posições se mantiveram.

“O final foi bem difícil. Consegui abrir no começo, em um ritmo bem puxado, mas depois foi complicado para segurar. Felizmente deu tudo certo e o carro estava muito bom”, destacou Daniel Serra, que conquistou sua quarta vitória na temporada.



Para Zonta, o ritmo da prova foi bem forte do início ao fim. “Posso dizer que foi uma corrida bem puxada. A gente teve um superaquecimento dos pneus, e com isso perdi um pouco da aderência no carro. Meu pit stop foi bem rápido, a gente arriscou tudo no momento, e no final tentamos apertar um pouco mais, mas o Daniel está com um carro também muito bom”, afirmou o paranaense.



O representante luso gostou do que viu e viveu na pista na primeira corrida. “A disputa foi muito boa. O carro estava bem competitivo. Apesar de não ter ido mais para frente, foi uma boa experiência. Dei algumas erradas em momentos críticos, porque eu tentei economizar o máximo de push em relação aos outros caras, e quando era para eu usar cometi alguns erros, por isso não deu para passar o Zonta. Mas está bom. Aprendi muito nessa corrida”, disse. O piloto do carro #444 chegou a ter uma disputa mais acirrada ao se defender de Marcos Gomes. Ambos chegaram a se tocar na pista. “O Gomes me deu um toque na saída da curva 1, e por isso ele teve a oportunidade de colocar do meu lado e depois fui me defender. No entanto, eu gostaria de rever o lance em vídeo para emitir qualquer julgamento”, ressaltou.



Marcos Gomes, Denis Navarro, Vitor Genz, Max Wilson, Thiago Camilo, Rubens Barrichello e Átila Abreu fecharam os dez primeiros que largariam em ordem inversa na segunda corrida.



Resultado Corrida 1*:

1. 29 Daniel Serra (Eurofarma RC) - 28 voltas em 42min21s479

2. 10 Ricardo Zonta (Shell Racing) - a 1.021

3. 444 Felix da Costa (Hero Motorsport) - a 2.154

4. 80 Marcos Gomes (Cimed Racing) - a 2.638

5. 5 Denis Navarro (Cimed Racing Team) - a 5.484

6. 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) - a 5.955

7. 65 Max Wilson (RCM Motorsport) - a 6.897

8. 21 Thiago Camilo (Ipiranga Racing) - a 7.681

9. 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) - a 8.750

10. 51 Átila Abreu (Shell Racing) - a 9.256

11. 83 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport) - a 9.888

12. 28 Galid Osman (Ipiranga Racing) - a 10.712

13. 0 Cacá Bueno (Cimed Racing) - a 11.009

14. 70 Diego Nunes (Hero Motorsport) - a 11.048

15. 18 Allam Khodair (Full Time Sports) - a 16.513

16. 77 Valdeno Brito (Eisenbahn Racing Team) - a 19.125

17. 117 Guilherme Salas (Vogel Motorsport) - a 19.298

18. 3 Bia Figueiredo (Full Time Academy) - a 23.663

19. 8 Rafael Suzuki (Cavaleiro Sports) - a 48.873

20. 555 Renato Braga (Mico's Racing) - a 1 volta

21. 40 Felipe Fraga (Cimed Racing Team) - a 2 voltas

NÃO COMPLETARAM (75% da distância de prova)

22. 4 Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing) - a 8 voltas

23. 188 Beto Monteiro (Mico's Racing) - a 9 voltas

24. 12 Lucas Foresti (Full Time Academy) - a 10 voltas

25. 31 Marcio Campos (Blau Motorsport) - a 12 voltas

26. 90 Ricardo Mauricio (Eurofarma RC) - a 15 voltas

27. 73 Sergio Jimenez (Bardahl Hot Car) - a 15 voltas

28. 30 Cesar Ramos (Blau Motorsport) - a 19 voltas

29. 1 Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi Racing) - a 20 voltas

30. 9 Guga Lima (Bardahl Hot Car) - a 21 voltas

31. 110 Felipe Lapenna (Cavaleiro Sports) - a 27 voltas

32. 25 Tuka Rocha (RCM Motorsport) - a 28 voltas

MELHOR VOLTA: Daniel Serra, 1min25s242

*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas



SEGUNDA CORRIDA

A segunda disputa do domingo em Goiânia teve largada tão disputada quanto a primeira, mas todos mantiveram-se na pista. Na segunda volta, Félix da Costa escapou da pista após um toque e teve de abandonar a corrida final do dia. O luso foi o mais votado, à frente de Rubens Barrichello e Bia Figueiredo, os três que foram agraciados com o Hero Push e ganharam, assim, a chance de ter um acionamento extra do botão de ultrapassagem. Da Costa, no entanto, sequer teve a chance de poder usá-lo.



“Na largada aconteceu que o (Denis) Navarro soltou o freio e veio se apoiando na minha porta, mas ainda deu para continuar. Na segunda volta foi igual: eu freei tarde, ele soltou o freio e veio se apoiar em mim. Eu consegui tracionar, e quando voltei levei outra batida. Então não teve jeito, fui para a grama, danificou muito o carro. Foi uma pena, porque ia ser muito divertido”, explicou o português.



Mesmo assim, o piloto da Hero mostrou-se feliz com o convite e o desempenho apresentado. “Primeira vez como piloto titular, fiquei muito contente. Analisando a corrida toda, eu poderia ter feito muita coisa diferente para ajudar no resultado da corrida 1, e fui pego de surpresa por alguns fatores. É a diferença que a experiência faz, porque estes caras estão aqui há muitos anos. A Stock Car tem alguns detalhes de regulamento que preciso entender melhor ainda. De qualquer forma, fiquei muito contente de poder dar à Hero o primeiro pódio deles. Agradeço pelo convite, à Full Time, ao Maurício (Ferreira) por me receberem mais uma vez tão bem, e vamos ver o que o futuro nos trará”, concluiu.



A briga pela vitória seguida aberta, e dependeria, também, da estratégia individual de parada nos boxes. Quem havia abastecido na primeira prova, faria apenas um pit stop rápido. Nos boxes, Thiago Camilo quase tomou a ponta de Átila, mas o sorocabano conseguiu sair à frente; quando deixavam os boxes, Max Wilson conseguiu colocar-se entre os dois e assumir o segundo lugar.



A estratégia de Rubens Barrichello, por exemplo, foi parar no último momento possível da janela de pit stops. Voltou em terceiro, mas depois começou a perder posições até, no final da corrida, tocar no carro de Marcos Gomes. Ambos saíram da pista, e o campeão de 2014 acabou punido com o acréscimo de 20 segundos a seu tempo de prova, o que relegou o piloto da Full Time ao 17º lugar.



Em terceiro, Cacá Bueno passou a pressionar Max Wilson, e na bandeirada os dois cruzaram a linha de chegada separados por apenas 112 milésimos de segundo. Para Átila Abreu, comemoração por sua segunda vitória na temporada, o beijo da noiva e a declaração de amor pela pista de Goiânia. “Goiânia passou a ser a minha pista preferida: já tenho duas poles, pódios e agora duas vitórias. Uma pista que casa bem com o nosso carro. Pena termos tido problema de motor na tomada de tempo, mas trocamos e agora o possante ficou bom e pudemos recuperar e comemorar”, contou.



“Jogamos com o regulamento. Fico feliz por ter conquistado a vitória e ter somado mais de 30 pontos hoje, um bom passo para fechar o campeonato entre os três ou até mesmo ter uma chance lutar pelo vice-campeonato, ainda que pequena, mas vamos fazer o nosso trabalho para final, e vamos estar tinindo em Interlagos”, resume o piloto do #51 da Shell Racing, equipe que colocou seus dois pilotos no pódio no final de semana: segundo com Zonta e primeiro com Átila.



Feito semelhante ao da Eurofarma, que venceu com Daniel Serra a primeira corrida e chegou ao segundo lugar na disputa final com Max Wilson. “Nosso carro estava bom, competitivo, e o do Átila também. Do meio da corrida para frente eu já não tinha mais push, e mesmo assim consegui me manter no mesmo ritmo, o que é difícil. Não deu para ganhar hoje, o segundo lugar era o máximo que poderíamos conseguir e estou contente pelo resultado”, resignou-se.



De volta ao pódio, Cacá Bueno disse que a Goiânia 500 o deixou com “gostinho de quero mais”: “Tomei um toque na primeira corrida, o que me jogou para o último lugar. Não troquei pneus – um monte de gente trocou – e mesmo assim eu era um dos carros mais rápidos da pista. Isso mostra que o carro realmente acendeu neste fim de semana, estava muito bom. Ainda falta um pouquinho de tração. Pena que eu praticamente abortei a primeira corrida, senão a gente poderia ter feito um domingo ainda melhor”, explicou.



Thiago Camilo, Diego Nunes, Gabriel Casagrande, Lucas Foresti, Vitor Genz, Daniel Serra e Felipe Lapenna completaram os dez primeiros da segunda corrida.



Interlagos recebe a grande final em prova valendo pontuação dobrada, no dia 10 de dezembro.