Matheus Ferreira é campeão da Super Final da Copa SP de Kart na Granja Viana

(Foto: Divulgação)

A temporada recheada de conquistas de Matheus Ferreira ganhou mais um capítulo especial neste final de semana com as três vitórias do piloto brasiliense na Super Final da Copa São Paulo de Kart Granja Viana. Além de fazer a pole, volta mais rápida e chegar na ponta nas três provas da Cadete, o piloto brasiliense de 10 anos terminou a temporada com o vice-campeonato, mesmo sem ter participado de algumas etapas em virtude de conflitos de datas com competições internacionais.

"Foi muito especial conseguir essas três vitórias e fechar a temporada da Copa São Paulo no alto do pódio. Agradeço todos da equipe Russo Racing pelo ótimo trabalho e por tudo que aprendi nessa temporada", diz Matheus, que ficou apenas dois pontos de conseguir o título geral da Cadete na temporada (ele não competiu em três etapas do ano).

Campeão paulista nessa temporada, Matheus ainda acumulou os títulos da Copa Rotax na Micro Max, o Torneio de Inverno da KGV, conquistou o top-5 na Copa Brasil e foi segundo colocado na etapa final da ROK Cup na Flórida.

"Essa temporada foi bastante especial porque sempre estive competitivo e lutei pelas vitórias e títulos em todas os campeonatos que participei. Espero que 2018 seja tão bom ou ainda melhor do que 2017", diz Matheus, que tem 10 anos e iniciou no kartismo aos 8 anos.