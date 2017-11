Pela Stock Car, HERO Motorsport coloca Augusto Farfus na pista para etapa final

(Foto: Divulgação)

Depois de ser a sensação do final de semana na etapa de Goiânia, quando chegou ao pódio já em sua temporada de estreia com o português Félix da Costa, a equipe HERO Motorsport anunciou outro nome muito respeitado no automobilismo internacional para a rodada dupla de encerramento do campeonato, dia 10 de dezembro, em Interlagos. O experiente e veloz curitibano Augusto Farfus defenderá o time no lendário traçado paulistano oferecendo à equipe a expectativa de mais uma vez brigar por um bom resultado.



“Estamos felizes em poder anunciar mais um grande nome para compor nossa equipe neste final de temporada”, disse Newton Machado, da HERO Motorsport. “O Augusto mescla velocidade, conhecimento técnico e uma longa experiência que certamente vão nos ajudar a terminar o ano de forma positiva. Em Goiânia, na etapa passada, conquistamos nosso primeiro pódio com o Félix da Costa, a quem agradecemos muito pelo excelente trabalho e o emprenho que todos puderam ver na pista. A presença do Augusto vai manter o entusiasmo da nossa equipe em alta – e isso é muito importante para que todos o apoiem ao máximo durante todo o fim de semana”, continuou o representante da HERO Motorsport.



Augusto Farfus já participou de duas Corridas de Duplas da Stock Car, nas quais os pilotos oficiais da categoria brasileira convidam grandes nomes internacionais para formar uma parceria. Em 2014 e 2016, Augusto foi escolhido por Rubens Barrichello para formar uma das mais fortes parcerias do grid. O experiente piloto, no entanto, sabe que a HERO Motorsport terá uma tarefa muito difícil em Interlagos.



“Primeiramente, quero agradecer à HERO Motorsport pela oportunidade de competir novamente no Brasil. Só isso já é algo sensacional, é muito bom correr no meu país”, disse Farfus. “O nível do grid da Stock é reconhecido em todo o mundo e, também, sabemos que enfrentaremos, com apenas algumas horas de treino, pilotos muito bons que já competem com o Stock Car brasileiro há vários anos. Mas aí está um grande atrativo e motivação para este desafio: superar as expectativas. O automobilismo é um esporte de equipe e nosso time está preparado e motivado para buscar o melhor resultado possível em Interlagos”, completou Augusto Farfus.



Carreira – Atual piloto pela equipe oficial BMW Team RMG no badalado DTM – o Campeonato Alemão de Turismo –, Farfus é também um dos mais ecléticos profissionais brasileiros do volante. Hoje aos 34 anos, o novo representante da HERO Motorsport começou a acelerar cedo, ainda aos 6 anos, competindo de minimotos. Dois anos depois ingressou no kartismo para dominar o cenário brasileiro e deixar também sua marca em diversos torneios internacionais.



Campeão Europeu de Fórmula Renault 2.0 e Campeão Europeu de F3000 – à época, dois dos mais prestigiosos torneios preparatórios para quem buscava a Fórmula 1 –, Farfus já em 2004 desviou o foco de sua carreira para as competições do tipo Turismo. Tornando-se um grande especialista neste tipo de veículo, imediatamente ganhou status de piloto oficial de grandes fabricantes. De 2004 a 2006, foi piloto oficial Alfa Romeo no WTCC (o Campeonato Mundial de Carros de Turismo) e passou a defender a BMW, também no WTCC, em 2007. Nunca mais saiu do esquadrão da famosa marca bávara, ganhando o cobiçado status de piloto oficial da BMW no DTM a partir de 2012. Augusto também é peça fundamental no programa Endurance da BMW, com participações vitoriosas em tradicionais corridas de 24 Horas em Nürburgring, Dubai, Le Mans, Daytona, Spa-Francorchamps, entre outras.



Augusto Farfus

• Estreia em provas de minimotos (50 cm3) em 18/11/1991, aos 6 anos de idade

• Campeão Europeu de Fórmula Renault 2.0 (2001)

• Campeão Europeu de Fórmula 3000 (2003)

• Piloto oficial Alfa Romeo no WTCC (2004 a 2006)

• Contratado por equipes BMW para o WTCC (2007)

• Piloto oficial BMW no DTM (2012 a 2017) / Vice-campeão em 2013

• Experiência na Stock Car: Corrida de Duplas (2014 e 2016)

• Vencedor geral das 24 Horas de Nürburgring em 2010 e das 24 Horas de Dubai em 2011