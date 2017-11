Enzo Fittipaldi disputa F4 Alemã e Italiana pela equipe Prema

(Foto: Divulgação)

Aos 16 anos, Enzo Fittipaldi é o mais jovem piloto da tradicional Ferrari Driver Academy, sendo o único brasileiro a integrar o programa que já revelou nomes como Sergio Perez, Jules Bianchi e Lance Stroll para a F-1.

Neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi e irmão mais novo de Pietro (campeão da World Series em 2017), Enzo foi selecionado para a Ferrari Driver Academy em 2016 após uma seletiva com 10 pilotos de 15 a 18 anos de idade. E já com as cores da tradicional equipe italiana, ele obteve destaque na F-4, onde estreou neste ano com um pódio em Nurburgring, estabelecendo assim seu nome como um dos melhores novatos da Europa em 2017.

Para a próxima temporada, Enzo já confirmou presença em dois dos principais certames europeus de F-4: no campeonato italiano e no alemão, ambos pela tradicional equipe Prema Powerteam, que já revelou pilotos para F-1 como Stroll, Charles Leclerc, Pierre Gasly e Antonio Giovinazzi. Ontem, Fittipaldi foi o mais rápido nos testes coletivos em Mugello, na Itália.

"É uma honra poder fazer parte da Ferrari Driver Academy, que, além do apoio no desenvolvimento da carreira, que ajuda a abrir portas rumo à F-1, dá aos pilotos escolhidos todo suporte técnico em Maranello, onde temos à disposição uma estrutura impressionante. Estou aprendendo muito e isso será importante em um campeonato tão competitivo quanto a F-4 Italiana e Alemã, que reúne pilotos do mundo inteiro", diz Enzo, que corre com o patrocínio de Baterias Moura e PLGG Sports.

Nesta sexta-feira, Fittipaldi também aproveita os treinos de pré-temporada para testar um F-3 na pista de Silverstone, na Inglaterra. O calendário de 2018 será intenso para o brasileiro, incluindo pistas do Mundial de F-1. Na F-4 Italiana, o piloto irá correr em circuitos tradicionais como Monza e ainda terá uma rodada especial em Paul Ricard (França), que marcará a primeira etapa da história da competição a ser realizada fora da Itália. A pista francesa volta a receber a F-1 em 2018.

"A F-1 é o sonho de todo menino que começa no kart e depois passa para os monopostos e, mesmo sabendo das dificuldades da carreira de todo piloto na Europa, é ótimo contar com um diferencial como o apoio da Ferrari Driver Academy para atingir este grande objetivo que é correr na principal categoria do automobilismo mundial", diz Enzo, conquistou quatro top-5 na sua temporada de estreia na Itália.