Cacá Bueno disputa final da Porsche Endurance Series nos 500 km de Interlagos

(Foto: Divulgação)

O autódromo de Interlagos recebe neste final de semana em Interlagos a terceira e última etapa da Porsche Endurance Series, campeonato com corridas de longa duração que tem como grande atrativo em seu grid alguns dos pilotos mais renomados do automobilismo brasileiro, como o pentacampeão Cacá Bueno. O piloto da equipe Cimed Racing na Stock Car corre em dupla com o experiente Sylvio de Barros em busca de mais um pódio: os dois conquistaram o segundo lugar na etapa passada em Goiânia.

"Essa modalidade de corridas de endurance tem atraído grandes pilotos para competirem na Porsche GT3 e as provas estão sendo bastante disputadas. Foi assim no Velo Citta, onde estávamos em segundo e levamos um toque bem no final da corrida, e também em Goiânia, onde aí sim conseguimos subir no pódio com o segundo lugar. Com certeza a gente estaria na briga pelo título não fosse este incidente na prova de abertura, mas o importante é chegar em Interlagos com a confiança de buscar mais um grande resultado", diz Cacá, que na Porsche conta com o patrocínio de Castrol, Hipper Freios, iCarros e Red Bull. Ele e Sylvio de Barros ocupam a quarta posição no campeonato, com 79 pontos.

A corrida deste sábado promete ser ainda mais desafiadora que as duas primeiras da competição. Em Interlagos, a distância que as duplas ou trios vão precisar percorrer para receberem a bandeira quadriculada é de 500 km, diferentemente das duas provas iniciais, onde foram percorridos 300 km.

"É preciso um preparo físico melhor para essa etapa. A prova exige ainda mais do piloto e também uma boa estratégia para que cada piloto da dupla consiga imprimir um ritmo forte em seu stint", diz Cacá, que volta a correr em Interlagos já no final de semana seguinte (dia 10) na etapa final da Stock Car.

O treino classificatório para a categoria Cup da Porsche está marcado para as 16h55 desta sexta-feira. A largada dos 500km de Interlagos acontece no sábado às 14h45.

Endurance Series – Campeonato (top-5):

1. Miguel Paludo/Beto Gresse, 106

2. Lico Kaesemodel/Ricardo Zonta, 104

3. Sergio Jimenez, 101

4. Cacá Bueno/Sylvio de Barros, 79

5. Daniel Schneider, 73

Programação oficial – Porsche Endurance Cup - Etapa de Interlagos:

Sexta-feira, 1 de Dezembro

11:30 – 12:30 – Treino livre 1 – CUP/CHALLENGE

14:35 – 15:35 – Treino livre 2 – CUP/CHALLENGE

16:55 – 17:05 – Classificação Grupo A – CUP

17:35 – 17:45 – Classificação Grupo B – CUP

Sábado, 2 de Dezembro

11:00 – 11:15 – Warm-up – CUP/CHALLENGE

14:20 – 14:25 – Formação do grid – CUP/CHALLENGE

14:40 – 14:45 – Voltas de apresentação (2 voltas) – CUP/CHALLENGE

14:45 – 18:45 – Largada (500km ou 4h) - CUP/CHALLENGE