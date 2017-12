Nelsinho Piquet confiante na abertura da FIA Fórmula E em Hong Kong

(Foto: Divulgação)

A quarta temporada da FIA Fórmula E começa neste fim de semana com a etapa de Hong Kong e o primeiro campeão mundial da categoria de carros elétricos também inicia um novo ciclo: Nelsinho Piquet faz sua estreia na equipe Panasonic Jaguar Racing.

A última pole position de Piquet Jr. na categoria foi justamente no local da rodada dupla deste fim de semana. O traçado de Hong Kong tem 1.850 metros de extensão e dez curvas, além de um retão precedido por um cotovelo depois do local de largada.

Para esta temporada, a Fórmula E tem como principal novidade o aumento da potência do carro, de 170kW para 180kW. Com isso, a expectativa é a de todos os recordes de pista serem quebrados ao longo da temporada 2017/2018.

Tão logo confirmou sua transferência para a Panasonic Jaguar Racing, Nelsinho iniciou uma intensa jornada de testes no simulador da equipe na Inglaterra, e ainda participou dos treinos de pré-temporada, em outubro, no Circuito Ricardo Tormo, em Valência (Espanha).

Nos três dias de testes, Piquet Jr. e o companheiro Mitch Evans percorreram 1.224 km e completaram com sucesso todas as simulações de classificação e corrida, além de terem desenvolvido performance e confiabilidade do novo powertrain, construído com componentes mais leves.

"Estamos muito motivados com o início da temporada. Nos dedicamos muito nos testes e nos trabalhos de simulador com a Panasonic Jaguar Racing e agora é a hora de colocar isso em prática no ePrix de Hong Kong. Sem dúvida é uma responsabilidade adicional defender nas pistas as cores de uma montadora com a tradição da Jaguar no esporte a motor". Comenta o piloto.

A programação em Hong Kong começa na noite de sexta-feira no Brasil, com dois treinos livre, mais a classificação da primeira prova e a bateria a 1h de sábado (de Brasília). No domingo, a programação tem mais um treino e uma classificação com a largada da segunda corrida a partir de 1h de domingo.

Os canais Fox Sports transmitem toda a temporada da FIA Fórmula E.

Programação* (horários de Brasília)

Sábado, 2 de dezembro

21h (de sexta-feira) - Primeiro treino livre

23h30 (de sexta-feira) - Segundo treino livre

1h - Treino classificatório corrida 1

5h - Corrida 1

Domingo, 3 de dezembro

22h30 (de sábado) - Terceiro treino livre

1h - Treino classificatório corrida 1

5h - Corrida 1



Calendário FIA Fórmula E 2017/2018

2/12/2017 - Hong Kong

3/12/2017 - Hong Kong

13/1/2018 - Marrakesh (Marrocos)

3/2/2018 - Santiago (Chile)

17/3/2018 - a definir

14/4/2018 - Roma (Itália)

28/4/2018 - Paris (França)

19/5/2018 - Berlim (Alemanha)

10/6/2018 - Zurique (Suíça)

14/7/2018 - Nova York (EUA)

15/7/2018 - Nova York (EUA)

28/7/2018 - Montreal (Canadá)

29/7/2018 - Montreal (Canadá)