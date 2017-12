Matheus Leist concorre em eleição de melhores pilotos do ano em São Paulo

(Foto: Divulgação)

Vencedor de três etapas da Indy Lights e com contrato assinado para correr na Fórmula Indy em 2018 com a Foyt, Matheus Leist foi um dos destaques do Brasil no automobilismo em 2017. O reconhecimento aconteceu na entrega do Prêmio Capacete de Ouro, que seleciona os melhores do ano no esporte a motor. Leist aparece entre os cinco melhores pilotos do Brasil e entre as cinco maiores revelações no automobilismo mundial.

"Fico muito feliz em aparecer nessas listas entre tantos pilotos talentosos do automobilismo brasileiro e mundial. A temporada de 2017 foi realmente inesquecível para mim e espero que 2018 seja ainda melhor na Indy competindo na Foyt ao lado do Tony Kanaan em meu primeiro ano em uma categoria de ponta do automobilismo mundial", diz Leist, que viveu seu principal momento no ano na vitória das 100 Milhas de Indianápolis, corrida preliminar da tradicional 500 Milhas da Indy.

Na categoria Revelação, Leist concorre com Charles Leclerc, George Russell, Joan Mir e Lando Norris. Entre os melhores pilotos do Brasil em 2017, Leist disputa com Bruno Senna, Eric Granado, Lucas Di Grassi e Daniel Serra. A votação acontece até o dia 4 de dezembro e o resultado será divulgado no próximo programa Paddock GP.

Leist também aparece na enquete do site da Red Bull entre as principais promessas do Brasil para chegar na F-1. São seis pilotos na disputa além do gaúcho: Felipe Drugovich, Sérgio Sette Câmara, Pedro Piquet, Victor Franzoni, Pietro Fittipaldi e Pedro Piquet. O resultado desta votação sai em 15 de dezembro.