Ricardo Zonta disputa o título da Porsche Cup Endurance Series em Interlagos

(Foto: Divulgação)

A terceira etapa e grande final do Porsche GT3 Cup Endurance Series, acontece neste sábado (02), em Interlagos (SP) e Ricardo Zonta, que acelera a bordo do Porsche #63 da Shell Racing na categoria Cup em parceria com Lico Kaesmodel, vai buscar o título da competição.

A dupla paranaense venceu a primeira prova da temporada, no Velo Città (SP), e ocupa a segunda posição no campeonato de provas de longa duração com apenas dois pontos de desvantagem para os líderes da competição.



"Estamos bastante confiantes de que poderemos buscar este título em parceira. Temos um ótimo entrosamento, conhecemos bem a pista de Interlagos e tudo isso nos enche de confiança para buscarmos mais esta conquista", disse o ex-F1.



A prova que marca a final do Porsche Endurance Cup terá 500km, duração de quatro horas e será transmitida ao vivo pelo Sportv.

Programação oficial – Porsche Endurance Cup - Etapa de Interlagos:

Sexta-feira, 1 de Dezembro

11:30 – 12:30 – Treino livre 1 – CUP/CHALLENGE

14:35 – 15:35 – Treino livre 2 – CUP/CHALLENGE

16:55 – 17:05 – Classificação Grupo A – CUP

17:35 – 17:45 – Classificação Grupo B – CUP

Sábado, 2 de Dezembro

11:00 – 11:15 – Warm-up – CUP/CHALLENGE

14:20 – 14:25 – Formação do grid – CUP/CHALLENGE

14:40 – 14:45 – Voltas de apresentação (2 voltas) – CUP/CHALLENGE

14:45 – 18:45 – Largada (500km ou 4h) - CUP/CHALLENGE

Classificação do Campeonato: