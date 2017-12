Felipe Massa compete nas 500 Milhas de Kart da Granja Viana

(Foto: Divulgação)

A 21ª edição das 500 Milhas de Kart, que acontecerá em 16 de dezembro no Kartódromo Granja Viana, anunciou hoje a presença de Felipe Massa como mais um dos grandes pilotos do automobilismo mundial que disputam a tradicional prova de endurance do kartismo brasileiro. A prova será seu primeiro compromisso nas pistas após ter anunciado sua aposentadoria da F-1.

A equipe de Massa nas 500 Milhas será a MDG Matrix, que já nasce como uma das mais fortes do grid, contando com quatro karts (19, 191, 91 e 191) e os seguintes pilotos: Lucas Di Grassi, Julio Campos, Marcos Gomes, Caio Collet, Sergio Sette Câmara, Dudu Massa, Rodrigo Natel, Ruly Vieira, Lucas Salles, Adriano Amaral, Alexandre Miranda, Rodrigo Dantas e Guilherme Gouvea. O chefe de equipe é Dudu Massa, piloto e irmão de Felipe, e a preparação é do experiente Sabiá.

"Vai ser muito especial voltar a competir nesta prova depois de alguns anos ausentes. Vamos ter um time bem forte, com pilotos com muita experiência no kart, e obviamente além de buscar a vitória queremos ter uma prova de 500 Milhas bastante divertida, fazendo o que a gente gosta: acelerando o dia inteiro", disse Massa em anúncio hoje por meio de uma live em sua conta no Instagram.

O piloto venceu a prova pela última vez em 2009, correndo também com Campos e Di Grassi. Massa também venceu em 2001 e em 1997, na prova inaugural, quando ainda era um jovem promissor piloto de kart no Brasil.

Ao lado de Massa, Rubens Barrichello, Tony Kanaan, Christian Fittipaldi e Nelsinho Piquet são outros destaques internacionais, vão se juntar também a grandes nomes das categorias top nacionais, como Stock Car, F-3 e Copa Truck.

"Nós ficamos muito felizes de poder confirmar vários pilotos campeões e de grandes trajetórias no automobilismo para as 500 Milhas. O Felipe (Massa) está voltando após quatro edições e tenho certeza que ele vai formar uma grande equipe para ser campeão e é ótimo contar com ele e o Barrichello, os dois pilotos que trouxeram vitórias para o Brasil na F-1 nas últimas duas décadas", diz Felipe Giaffone, que é um dos organizadores do evento.

As 500 Milhas de Kart nasceu de uma reunião entre amigos para festejar o final da temporada em 1997 e logo a brincadeira se tornou um competição séria e bastante emocionante. Com até 60 equipes de pilotos, a prova sempre reúne grandes nomes de diversas categorias do automobilismo mundial: Fórmula 1, F-2, Indy, F-3, Stock Car, Copa Truck, MotoGP e kart.

A prova deste ano terá transmissão ao vivo do Sportv na primeira e na última hora de corrida, com a largada prevista para o meio-dia. O restante da disputa estará disponível no Sportv.com, também ao vivo. As inscrições para as 500 Milhas de Kart Granja Viana seguem abertas e podem ser feitas no próprio site do Kartódromo Granja Viana.