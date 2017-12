Antonella Bassani disputa Campeonato Gaúcho de Kart em busca do bicampeonato

(Foto: Divulgação)

Na reta final da temporada 2017, Antonella Bassani tem mais um importante desafio neste fim de semana (1º a 3 de dezembro). A catarinense de Concórdia vai à Venâncio Aires em busca do título do Campeonato Gaúcho de Kart, na categoria Cadete. Totti tem um ótimo histórico nesta competição, com o título de campeã em 2014 (quando ainda corria na categoria Mirim), e outros dois vice-campeonatos (2013 e 2016), por isso, vai confiante em um bom resultado na disputa.

Neste ano, Bassani foi um dos grandes nomes do Campeonato Brasileiro de Kart, realizado no Kartódromo do Beto Carrero (SC), em julho. Entre 55 pilotos, na mais concorrida categoria do evento, ela garantiu a pole position nas quatro corridas e brigou pelo título até a última volta, subindo ao pódio com o 3º lugar. Agora, na disputa no Kartódromo de Venâncio Aires, localizado a cerca de 100km da capital Porto Alegre, ela tem o objetivo de fechar seu ciclo na categoria Cadete com chave de ouro.

A partir de 2018, Antonella correrá na categoria Junior Menor - numa das mais mais importantes transições dentro do kartismo, quando os pilotos passam do kart pequeno para o chassi maior. Antes disso, ela ainda participa da prova preliminar das 500 Milhas de Kart, na Granja Viana, em dezembro.

Totti chega embalada por sua primeira competição na Europa, o Mundial de Kart Rotax (Rotax Max Challenge Grand Finals), realizado em Portugal há três semanas, onde catarinense se destacou entre 36 pilotos do mundo todo e terminou com um ótimo 8º lugar.

"Tenho ótimas lembranças do Campeonato Gaúcho de Kart, sempre tive bons resultados lá e é isso que vamos buscar novamente. Fizemos uma temporada muito forte, especialmente no Campeonato Brasileiro, e no início do mês lá em Portugal, no Mundial de Rotax, foi uma experiência incrível. Agora estou encerrando meu ciclo na categoria Cadete, então meu objetivo é fechar o ano com chave de ouro". Comenta Antonella.

Em Venâncio Aires, a programação do fim de semana começa com treinos livres oficiais na sexta-feira, e no sábado acontece a tomada de tempos e uma corrida. No domingo, serão realizadas a 2ª e 3ª provas - essa última com pontuação maior que as anteriores. O piloto com maior pontuação, após descarte do pior resultado, garante o título de Campeão Gaúcho de Kart em 2017.