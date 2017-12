Allam Khodair se despede da Full Time em Interlagos pela Stock Car

(Foto: Divulgação)

A etapa de São Paulo da Stock Car, que acontece neste final de semana no autódromo de Interlagos, fecha a temporada 2017 e também marca o fim de um ciclo para Allam Khodair. Após quatro anos consecutivos acelerando no time comandado por Maurício Ferreira e com o apoio de uma das maiores e mais tradicionais multinacionais do mundo, o Japonês Voador está de mudança para uma nova casa.

“Só tenho a agradecer por tudo o que a Full Time e a Texaco fizeram por mim ao longo desses quatro anos. Tive o apoio incondicional da marca e cresci muito como piloto e principalmente como profissional. Levarei essa bagagem e credibilidade para a vida inteira. Já Com a Full Time a história é muito longa. Este foi meu segundo ciclo com a equipe. No total, foram sete anos de parceria e sou muito grato por isso. Tivemos muitas conquistas para comemorar, tanto dentro quanto fora das pistas. Criamos um case de sucesso e agora quero marcar essa despedida com uma vitória em Interlagos”, disse o Japonês Voador.

“Minha história com o Allam é bastante longa. Trabalhamos juntos na Fórmula Renault, ele já havia corrido na Full Time na Stock Car entre os anos de 2009 e 2010 e, quando acertamos com a Texaco, fiz questão de trazê-lo de volta ao time pois sabia o quanto ele contribuiria justamente para a construção de uma parceria de sucesso. Ter o Allam na equipe ao longo desses anos foi um grande aprendizado. Acho até que tínhamos mais potencial na pista, mas o fato de ambos estarmos encerrando este ciclo sabendo que evoluímos profissionalmente nos deixa com o sentimento de missão cumprida. Todos na Full Time sentirão falta dele e, claro, desejamos muito sucesso em seu novo time”, afirmou Maurício Ferreira.

Ao longo desses quatro anos com patrocínio da Texaco, Khodair disputou 84 corridas, subindo ao pódio 15 vezes e conquistando duas vitórias. Já fora das pistas foram inúmeras ativações de sucesso, incluindo palestras corporativas, ativações em todas as pontas e outras ações que contribuíram de forma significativa para a consolidação da marca em seu retorno à Stock Car.

““O trabalho que fizemos com o Allam foi fantástico, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. Além do relacionamento próximo com nossos clientes, desenvolvemos ações fora do ambiente esportivo e de negócios, como por exemplo em trabalho junto a crianças carentes. Já do ponto de vista esportivo, tivemos um bom retorno de mídia espontânea e exposição da marca e colhemos bons resultados dentro e fora das pistas. Seguiremos na categoria com a Full Time, uma equipe de ponta, mas com um novo trabalho, com um novo piloto, mantendo a mesma filosofia vencedora”, disse Danilo Sad, coordenador de marketing da Texaco.

As atividades de pista da etapa de Interlagos começam na sexta-feira, com treinos livres marcados para as 11h e 14h20. No sábado, além de um último ensaio às 8h, acontece a tomada classificatória, 13h, com transmissão ao vivo pelo Sportv. A corrida que fecha a temporada 2017 tem largada marcada para as 10h10 de domingo. A prova será exibida ao vivo pela Globo, dentro do Esporte Espetacular.