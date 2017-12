Etapa de Interlagos da Stock Car marca despedida de Márcio Campos da Blau Motorsport

(Foto: Divulgação)

A etapa de Interlagos, grande final da temporada 2017 da Stock Car, fecha também um ciclo para a Blau Motorsport, que estreou este ano na maior categoria do automobilismo brasileiro. A corrida em São Paulo marca a despedida do piloto Marcio Campos da equipe. Dono do carro #31, o piloto gaúcho foi o responsável por ter levado o Time Azul à conquista do seu primeiro pódio.

“Nós só temos que agradecer ao Márcio por tudo o que ele fez pela equipe este ano. Ele não apenas evoluiu muito como piloto ao longo da temporada, como também foi essencial no desenvolvimento do carro e de todo o time. Quando pisamos em Goiânia, no início da temporada, éramos todos novatos e hoje encerramos este ciclo com um pódio. Isso mostra o quanto crescemos juntos. Em nome de todos na Blau Motorsport, desejo ao Márcio toda a sorte do mundo em suas novas empreitadas e sei que ele se despede sabendo que marcou seu nome na história da nosso time”, disse o chefe de equipe Maurício Fontenete.

Campos chegou à Blau Motorsport no início do ano credenciado pela conquista do bicampeonato do Brasileiro de Turismo, principal divisão de acesso à Stock Car. Após um período de adaptação, o piloto conseguiu demonstrar grande evolução e atingiu seu ponto mais alto na temporada ao conquistar o terceiro lugar da corrida 2 da etapa de Tarumã, em outubro deste ano.

“Tivemos um primeiro ano de muito crescimento, tanto para mim, como piloto, quanto para a equipe. Desenvolvemos um bom trabalho e alcançar o pódio em uma temporada de estreia foi prova disso. Esta conquista era algo que a equipe já vinha merecendo por tudo o que demonstrou desde a primeira etapa e eu fiquei muito feliz de ter feito parte deste momento. Agradeço muito a todo o time, a todos os mecânicos, ao Maurício e ao Cesar Ramos. Formamos uma dupla fantástica mesmo, com grande entrosamento. Torcemos um pelo outro, algo raro no automobilismo. Agora, espero fechar este trabalho com mais um grande resultado em Interlagos”, disse Campos.

Cesar Ramos, dono do carro #30, também exaltou a parceria entre os pilotos: “Trabalhar com o Márcio este ano foi um grande privilégio. Tivemos uma temporada de crescimento, tanto da equipe como da dupla de pilotos. A união de todos dentro do box foi essencial para que os resultados começassem a aparecer. Não conhecia o Márcio, mas desde que começamos a correr juntos ficamos amigos também fora das pistas e agora seguirei torcendo por ele”, disse Ramos, que seguirá na Blau Motorsport em 2018, agora fazendo dupla com Allam Khodair, piloto recém-contratado.

As atividades de pista da etapa de Interlagos começam na sexta-feira, com treinos livres marcados para as 11h e 14h20. No sábado, além de um último ensaio às 8h, acontece a tomada classificatória, 13h, com transmissão ao vivo pelo Sportv. A corrida que fecha a temporada 2017 tem largada marcada para as 10h10 de domingo. A prova será exibida ao vivo pela Globo, dentro do Esporte Espetacular.