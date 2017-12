Augusto Farfus estreia novo layout no carro da equipe Hero Motorsports

(Foto: Divulgação)

A imagem do personagem infantil Senninha, que apareceu no carro da equipe Hero Motorsports na etapa anterior da Stock Car, terá um destaque bem maior durante a última prova do Campeonato Brasileiro, marcada para o próximo domingo (10) no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos. A novidade é estímulo extra para o curitibano Augusto Farfus, que fará sua estreia pela Hero na prova de encerramento do torneio, que terá largada às 10h10, com transmissão ao vivo pela TV Globo.

Único brasileiro do badalado Campeonato Alemão de Turismo (DTM), Farfus é a aposta da Hero para terminar o ano com um bom resultado. Na etapa anterior, a equipe conquistou seu primeiro pódio na Stock Car, com o jovem português Félix da Costa. Completando a boa fase, no sábado passado a Hero Motorsports comemorou sua primeira vitória na série de endurance (resistência) da Porsche Cup Challenge, quando contou com a dupla formada por JP Mauro e Felipe Fraga, atual campeão da Stock Car.

“A etapa de Interlagos será um grande momento para a nossa equipe, pois vai marcar o final de nossa primeira temporada na Stock Car. Então, a expectativa é de que seja um momento muito emocionante para todos os integrantes do time”, disse Newton Machado, da Hero Motorsports. “Aumentar a exposição do personagem Senninha, que procura passar bons exemplos para as crianças, é uma forma de devolvermos ao esporte o que ele tem nos proporcionado nessa temporada: um ambiente marcado pelo respeito mútuo e pela busca de metas saudáveis, éticas e construtivas. O Augusto, pela sua história, se encaixa perfeitamente nesse contexto. E, juntando tudo isso, formamos uma equipe que merece realizar grandes resultados. Vamos para Interlagos em busca disso”, completa Newton Machado.

Augusto Farfus já participou de duas Corridas de Duplas da Stock Car, nas quais os pilotos oficiais da categoria brasileira convidam grandes nomes internacionais para formar uma parceria. Em 2014, Farfus foi parceiro de Rubens Barrichello na etapa que abriu aquela temporada, em Interlagos. “Dessa vez, vou pilotar o Stock durante a prova toda, sem dividir o carro com um parceiro. Isso muda tudo, pois o foco será totalmente no meu estilo de pilotagem e nas informações que trarei da pista”, compara o piloto da Hero Motorsports.

“Sobre a pista, eu já conheço o traçado, embora não tão bem como os pilotos habituais do grid. Por receber a Fórmula 1, Interlagos tem a estrutura dos grandes autódromos internacionais e seu layout é bastante interessante. Além do desafio técnico, sempre é emocionante competir em um circuito que praticamente viu serem escritos alguns dos capítulos mais importantes do esporte a motor mundial. Isso, também, é uma motivação extra para essa minha estreia na equipe Hero Motorsports”, completa Augusto Farfus.

A corrida deste final de semana também definirá o título da Stock Car. Os dois candidatos são os paulistas Daniel Serra e Thiago Camilo. A dupla, no entanto, terá que se esforçar para juntar a maior quantidade de pontos possível, já que o grid da categoria é considerado um dos mais competitivos da atualidade. “Assim como eles, sei que minha estreia será um grande desafio. Mas estou confiante na equipe e no trabalho que vamos realizar em Interlagos. Uma coisa posso garantir: teremos um fim de semana de muito trabalho e emoção”, diz Augusto Farfus.

A programação da Stock Car em Interlagos é esta:

Sexta-feira, 8 de dezembro:

9h35 às 9h45 - Shakedown (grupo 1)

9h50 às 10h - Shakedown (grupo 2)

11h às 11h30 - 1º treino (grupo 1)

11h35 às 12h05 - 1º treino (grupo 2)

14h20 às 14h50 - 2º treino (grupo 1)

14h55 às 15h25 - 2º treino (grupo 2)



Sábado, 9 de dezembro:

8h às 8h30 - 3º treino (grupo 1)

8h35 às 9h05 - 3º treino (grupo 2)

12h às 13h - Classificação



Domingo, 10 de dezembro:

8h15 às 9h15 - Visitação de boxes

10h10 - Largada corrida