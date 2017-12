Tuka Rocha disputa última etapa da temporada 2017 da Stock Car

(Foto: Divulgação)

O paulista Tuka Rocha tem neste fim de semana o último desafio da temporada 2017, no Autódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo. No mais badalado circuito brasileiro, o piloto da Híbridos.Club espera espantar a má fase e encerrar o ano com uma boa posição.

“A última corrida em Goiânia foi muito complicada, pois me tiraram da pista antes mesmo da largada, mas tenho um carro competitivo e rápido, tanto que sem essas situações andei sempre entre os primeiros. Agora é virar a página e dar o meu melhor nessa última etapa”, disse Tuka, que acelera o carro roxo #25 da Híbridos.Club.

Em Interlagos, Tuka Rocha concorre ao Hero Push, um disparo extra do botão de ultrapassagem por intermédio de votação no site oficial da categoria (www.stockcar.com.br).

Na sexta-feira (08), os pilotos da Stock Car, divididos em dois grupos, já iniciam os trabalhos de pista no circuito de Interlagos com a realização de dois treinos livres: o primeiro das 11h às 12h05, e o segundo das 14h20 às 15h25. No sábado (09), os pilotos participam de mais um treino livre, das 08h às 09h05, antes do classificatório que definirá o grid da etapa a partir das 12h. A largada da Grande Final no domingo (10) está prevista para as 10h10 ao vivo na Globo