Pica-Pau invadirá o grid na grande final do Brasileiro de Marcas

Neste final de semana, em Interlagos acontecerá a grande final do Campeonato Brasileiro de Marcas, onde a RZ Motorsport em alta no campeonato buscará mais um grande resultado. A grande novidade desta etapa será no carro número 1 de Thiago Marques, que ao invés do tradicional preto e branco da Riachuelo, será laranja e vermelho e estampará o personagem Pica-Pau.



A Riachuelo, patrocinadora da equipe, é licenciada da Universal para vestuário do personagem Pica-Pau e as duas empresas farão em conjunto esta ativação para promover a parceria. O uso da plataforma automobilismo para ativação de marcas licenciadas ainda é algo novo no Brasil, mas muito utilizado em outros países.



Além de ter o carro da Equipe RCHLO Racing decorado com sua imagem, o próprio Pica-pau estará presente na formação do grid de largada e participará da distribuição de máscaras, álbuns de figurinhas e pirulitos para as crianças que forem assistir a prova no domingo no autódromo.



O piloto Thiago Marques, que ainda tem chances matemáticas de conquistar o título e vem de uma dupla vitória em Goiânia se diz feliz com a novidade, que chamará a atenção de crianças e adultos. “Eu fico muito contente de poder divulgar um personagem, que marcou minha infância e sempre foi um dos meus favoritos. A décadas ele encanta as crianças. Será uma grande festa em Interlagos”, disse o piloto.



A programação da oitava e última etapa da temporada 2017 do Campeonato Brasileiro de Marcas inicia na sexta-feira (08), às 08h10 com o primeiro treino livre, o segundo ensaio do dia acontece às 12h55. No sábado, os carros voltam para pista para o warmup às 11h10 e logo depois definem o grid de largada da corrida, que acontece no mesmo dia às 14h30. No domingo, a última corrida do ano está marcada para as 15h10. A duas provas tem transmissão ao vivo do Esporte Interativo