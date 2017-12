Matheus Ferreira fecha temporada 2017 marcada por vitórias e título paulista de Kart

(Foto: Divulgação)

Revelação do kartismo brasileiro, Matheus Ferreira terá mais um sábado de disputas no Kartódromo Aldeia da Serra, na Grande São Paulo, onde irá competir pela 10ª e última etapa do Paulista Light de Kart. Mesmo sem ter participado das primeiras três etapas do ano, o piloto de Brasília é o quarto colocado com 43 pontos e pode terminar o campeonato entre os três melhores da Cadete.

"A nossa participação no Paulista Light tem sido muito boa e só não estamos na disputa do título porque eu estava focado em outras competições no início do ano. Mesmo assim, vou fazer o meu melhor com a equipe Russo Racing para tentar vencer as corridas deste final de semana", diz Matheus, que tem 10 anos e início no kartismo aos 8.

Matheus vem em ótima fase depois de ter vencido duas baterias no final de semana passado na Copa São Paulo de Kart Granja Viana, onde ficou com o título da Super Final. Ainda nesta temporada, o piloto do kart 27 coleciona várias outras conquistas: foi campeão do Campeonato Paulista, da Copa Rotax Micro Max e do Torneio de Inverno KGV, além de ter conquistado um top-5 na Copa Brasil de Kart e ter se destacado em uma das etapas do ROK Cup em Orlando, na Flórida (EUA).

"Nós começamos o ano muito fortes e estamos terminando brigando sempre pelas vitórias também. Foi uma temporada em que andei entre os primeiros em praticamente todas as competições e vamos em busca de mais um troféu aqui em Aldeia da Serra", diz Matheus.

As tomadas de tempo do Paulista Light serão realizadas nesta sexta-feira e as três baterias da categoria Cadete acontecem no sábado.